Aerosmith vende su catálogo a Universal antes de su 50 aniversario

Por una cantidad que no ha trascendido, el grupo de Boston Aerosmith ha vendido todo su catálogo y el acceso a sus archivos personales (vídeos, diarios, música) al gigante Universal Music. El grupo celebra el próximo año su 50 aniversario, en el que Universal ya prepara el lanzamiento de películas y documentales de televisión sobre Steven Tyler y los suyos. El material de los archivos personales servirá para la estos nuevos productos, que incluirán fotos inéditas, secuencias de vídeo, diarios, listas de canciones y otros objetos procedentes de los llamados “Vindaloo Vaults”, los archivos del grupo.

Aerosmith lanzó la mayoría de sus álbumes en Columbia Records (Sony), incluidos su debut homónimo de 1973, “Get Your Wings” (1974), “Toys in the Attic” (1975), “Rocks” (1976), “Draw the Line” (1977) y “Nine Lives” (1997). Sin embargo, algunos de sus álbumes más exitosos aparecieron en Geffen Records (Universal) en los años 80 y 90: “Permanent Vacation” (1987, cinco veces platino), “Pump” (1989, siete veces platino) y “Get a Grip” (1993, siete veces platino). El acuerdo llega en un momento clave debido a que, en virtud de la Ley de Derechos de Autor de 1976, las bandas pueden reclamar los derechos de sus trabajos grabados posteriormente a 1978 después de 35 años. La mayor parte de los discos editados en Geffen estaban a punto de volver a su única propiedad y ahora el catálogo completo se queda en Universal.

Formada en Boston en 1970, Aerosmith ha vendido más de 150 millones de álbumes en todo el mundo. Ha obtenido las máximas certificaciones de álbumes de la RIAA por parte de un grupo estadounidense, con 25 de oro, 18 de platino, 12 de platino múltiple y un diamante, según recoge “Billboard”. En 2020, el catálogo de canciones de la banda obtuvo 528 millones de reproducciones en los sistemas de “streaming” en EE. UU. A nivel mundial, las canciones de la banda generaron 2 mil millones de “streams” el año pasado. El catálogo de singles incluye “Dream On”, “Sweet Emotion”, “Walk This Way”, “Angel”, “Love in an Elevator”, “Janie’s Got a Gun”, “Livin ‘on the Edge“,” Cryin‘“, ”Crazy“ y ”I Don’t Want To Miss a Thing”.

Aerosmith ha colocado 20 álbumes entre los 40 primeros en la lista Billboard 200, incluidos los nueve primeros (dos de los cuales fueron el número 1). El álbum de estudio más reciente de la banda fue “Music From Another Dimension”, de 2012, que debutó y alcanzó el puesto número 5 en la lista en 2012. Desde que MRC Data comenzó a rastrear las ventas en 1991, la banda ha vendido 33.6 millones de álbumes en los Estados Unidos, la séptima mayor cantidad de álbumes vendidos por cualquier grupo en los Estados Unidos en los últimos 30 años en Estados Unidos.