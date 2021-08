Crítica de “El rey del fin del mundo”: la selva antes de Brando ★★★☆☆

Dirección: Michael Haussman. Guion: Rob Allyn. Intérpretes: Jonathan Rhys Meyers, Dominic Monaghan. EE.UU., 2021. Duración: 104 minutos. Drama. Aventuras.

Dicen que la carrera profesional de Rhys Meyers se la cargaron los excesos, las noches de juerga y drogas, su escasa predisposición para la disciplina. «Match Point» (Woody Allen, 2005) lo lanzó allá arriba, a lo más alto, y la serie «Los Tudor» (2007-10) lo mantuvo más o menos en forma, aunque la gran pantalla le dejó de reportar grandes éxitos y el rostro del también ex modelo comenzó a hacerse frecuente en filmes que harían poca historia. Ahora regresa con una película basada en hechos y vidas reales ambientada a mediados del siglo XIX, cuando el gobierno inglés presionó al oficial James Brooke para que terminase con los piratas que acosaban las costas de Malasia. Aunque Brooke conseguirá no solo acabar con ellos, sino ser nombrado rajá de Sarawak. Lo que lo transforma en un tipo peligroso para los británicos. Un título oscuro e irregular sobre civilizaciones perdidas y cabezas cortadas de un sablazo. Brooke no llegó a perder la cabeza como el coronel Kurtz/Brando, pero casi.

Lo mejor: A Rhys Meyers le sientan muy bien estos personajes ambiguos y oscuros

Lo peor: Es una película demasiado irregular, sobre todo, en la parte central de su metraje