Jorge Sanz se hace viral: “Mejor que ser actor, para mí, habría sido ser capitán del Ejército Español”

El actor español Jorge Sanz se ha vuelto viral con unas declaraciones realizadas en 2019, rescatadas por usuarios de Twitter. Son palabras extraídas de una entrevista, cuando asistió como invitado al programa “Lo siguiente” de TVE para promocionar su serie en la cadena pública, “Derecho a soñar”, y durante la entrevista reveló su auténtica pasión. Sanz siempre quiso ser militar de pequeño. “Es mi vocación frustrada. Es un mundo que he vivido de pequeño y que me gusta”. ¿Te reafirmas en ello?, le pregunta la presentadora: “En lo único en que me reafirmo es que para mí no habría habido nada mejor para mí que, en vez de ser actor, el haber sido capitán del Ejército Español”

A esta declaración de intenciones, el humorista Juan Luis Cano respondió con un: “Hombre, ya puestos, mejor ser general, ¿no?”. A lo que Sanz replicó con contundencia: “No, no. No hay nada mejor que ser capitán, es lo mejor del mundo. Porque un capitán está con sus hombres, no con los políticos”, señaló. “Lo que pasa es que descubrí es un mundo maravilloso en el cine. Esto no me lo quiero perder”.

Durante la entrevista, Sanz realizó una defensa de la sanidad pública: “Tenemos la mejor sanidad pública del mundo. Los impuestos son el mejor invento de la Humanidad. La Seguridad Social es maravillosa. Y es algo que nos mantiene unidos a todos”, dijo. Sanz hizo una defensa de los tratamientos de enfermedades raras. “Tengo un hijo con fibrosis quística y hemos conseguido las asociaciones poner de acuerdo a todos los partidos políticos para que se compren tratamientos que curan esta enfermedad. Yo entiendo que las farmacéuticas tienen que ganar dinero, pero no a costa de los niños que están enfermos”.

Sanz recordó cómo se cargó la película de “Conan”, en la que apareció siendo un niño. “Yo lloraba muy bien y eso era importante para un niño. Pero ese día no pude llorar. Se suponía que tenía que decir una frase y llorar con unas lentillas de color azul, de las primeras que llegaron a España y no conseguí llorar con ellas. Y esa se suponía que era la consecuencia que hacía a Conan arrancar cabezas, pero yo me la cargué”, explicó. “También trabajé en la época del destape. Cuando en una película aparecía una señora y se sacaba las tetas y pedía un café, el niño que salía de fondo era yo”, recordó. Luego me cargué la segunda parte de Curro Jiménez. “Llevaba patillas y Sancho Gracia me hizo quitar la mitad de ellas”.