Disney cambia los términos de los contratos tras la disputa con Scarlett Johansson

El pasado julio, aterrizaba a los cines españoles “Viuda negra”, la esperada película protagonizada por Scarlett Johansson y enmarcada en el universo de superhéroes de Marvel. No obstante, las expectativas no se reflejaron en taquilla, y eso no le sentó nada bien a la actriz. Si bien el primer fin de semana en las salas de Estados Unidos la cinta recaudó 215 millones de dólares (unos 182 millones de euros), en el segundo fin de semana esta recaudación cayó un 67%, cifra que supuso un récord, pero a la baja, pues fue la caída en la segunda semana en cartelera más elevada de la historia. ¿El responsable? Para Johansson y la Asociación Nacional de Dueños de Salas de Cine estadounidense, las plataformas de “streaming”.

Pero esto no se quedó ahí, sino que Johansson, no satisfecha con el resultado taquillero de “Viuda negra” y firme defensora de sus derechos, decidió denunciar nada menos que al estudio cinematográfico Disney. Una demanda motivada por el estreno simultáneo en cines y plataformas de la película, algo cómodo para los espectadores pero nada favorecedor para salas y actores: hasta 50 millones de euros podría haber perdido Johansson. Con esto, Disney tampoco se quedó callado, pues a través de un comunicado aseguraba que la denuncia “no tiene ningún fundamento”. “Esta demanda es especialmente triste y angustiante en su cruel indiferencia a los efectos horribles, prolongados y globales de la pandemia del coronavirus”, afirmaba la compañía.

Y no fue “Viuda negra” la única cinta en dar problemas a Disney en este sentido, pues también ocurrió algo similar con “Jungle Cruise” o “Cruella”, títulos que han generado conflicto también por su lanzamiento en “streaming”. No obstante, ni Dwayne Johnson ni Emma Stone, sus protagonistas respectivamente, decidieron demandar a la compañía.

Ahora, en pleno tira y afloja entre Johansson, los cines y Disney, la historia continúa, esta vez de la mano de la industria de Mickey Mouse. Ya que prevenir es mejor que curar, tras la disputa con la actriz la compañía ha decidido reescribir los términos de los contratos de aquellos intérpretes que trabajen en sus próximas cintas. Disney considera que, aunque la taquilla continúa siendo una herramienta de recaudación, los tiempos han cambiado y muchos filmes se estrenan de manera simultánea en cines y plataformas de “streaming”.

Tal y como recoge “Deadline”, para Bob Chapek, CEO de Disney, la situación actual de la compañía es “cambiante”: “Disney ha tenido una larga historia de acuerdos muy cooperativos con los actores y seguiremos haciéndolo”, explica, “el mundo está cambiando y los contratos en el futuro tendrán que reflejarlo. Seguiremos trabajando para ofrecer un trato justo a los artistas que trabajan con nosotros”.

Así, advierte que aún “estamos poniendo un tornillo cuadrado en un agujero redondo, ya que tenemos acuerdos concebidos bajo un cierto conjunto de condiciones, realizados hace tres o cuatro años, y que en realidad resultarán en películas con condiciones completamente diferentes”. “Creemos que nuestro talento es nuestro activo más importante, y seguiremos creyéndolo como siempre lo hemos hecho, los compensaremos de manera justa según los términos de los contratos que acordaron con nosotros”, añade Chapek. Por ello, con el objetivo de “tener más libertad de estreno”, asegura que “los estándares para los acuerdos están siendo sometidos a revisión y los futuros necesitarán tener en cuenta los cambios en las ventanas de distribución”.