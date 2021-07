Scarlett Johansson denuncia a Disney (y esto acaba de empezar)

Google no es el vademécum que recomiendan los expertos sanitarios para un contratiempo. Pero que levante la mano el que no haya echado un ojillo al buscador para ver con qué tipo de cápsula puede aliviar cualquier tipo de síntomas: de un dolor en un lugar concreto de la cabeza a un chasquido en la rodilla que antes no estaba ahí. También nos sirve el «googleo» para otras situaciones inesperadas, como, por ejemplo, la picadura de una serpiente o araña. Vayámonos a una fiera de ocho patas que nos han vendido como terrible, mortal: la viuda negra.

Desde que somos niños chicos nos han vendido a esta, junto a la tarántula, como la versión arácnida del demonio. Un poquito de veneno y adiós a todo lo conocido. Sin embargo, en un vistazo rápido, resulta que ahora internet nos dice que no es para tanto. «Consiga ayuda médica inmediatamente, mantenga la calma, aplíquese hielo en la zona de la picadura, no se aplique un torniquete» y, si ya tiene la suficiente flema, «trate de identificar la araña con seguridad o atrápela para confirmar su tipo». Luego, se tranquiliza al personal con una simple teoría de probabilidad: «Raramente es mortal». Y es entonces cuando uno, dentro de los sudores fríos, respira tranquilo.

Lo que no sabemos a esta hora es si a Disney le habrán entrado espasmos al enterarse que su propia Viuda Negra (Black Widow), Scarlett Johansson, les ha pegado un picotazo en los tribunales. Hasta allí que se han ido los representantes y abogados de la actriz para denunciar al todopoderoso estudio hollywoodiense, según adelantó «The Wall Street Journal». ¿El motivo? El estreno simultáneo de «Black Widow» en cines y en plataformas. Una idea muy cómoda para los espectadores, aunque menos amable para las salas y exhibidores, y, con ello, un agujero en el bolsillo de la muchacha teniendo en cuenta que iba a taquilla. Dicen las malas lenguas que hasta 50 millones pierde la Johansson con una operación que ya vieron venir.

Explica la cabecera americana que, en 2019, la actriz se aseguró de que la cinta se estrenase en exclusiva en los cines, a lo que recibió una respuesta afirmativa. Pero «la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida» y, cuando se supo que la película dirigida por Cate Shortland iba a tener un lanzamiento doble, Johansson volvió para renegociar el contrato de un largometraje que ha sumado más de 300 millones de dólares en su primer mes. Ni Disney ni Marvel respondieron. «Disney indujo intencionalmente a Marvel a quebrantar el acuerdo, sin justificación, para evitar que la Sra. Johansson se diera cuenta del beneficio total de su trato con Marvel», reza una denuncia que puede sentar un peligroso precedente para los estudios. Aplíquese hielo en la zona de la picadura, Mickey.