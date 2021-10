Libros de la semana: de lo nuevo de Stephen King a la historia de la Santa que inventó la cerveza

“Hildegarda”: la santa que fue bióloga e inventó la cerveza

Por Ángeles López

★★★★★

No se trata de una novela histórica «singular», ni del retrato psicológico de una de las cuatro únicas mujeres nombrada Doctora de la Iglesia. Estas páginas tienen más alta vocación. Acaso podríamos decir que se trata, siendo sobrios en la denominación, de una biografía literaria sobre Hildegard de Bingen basada en las escasas fuentes que tenemos con el fin de convertirla en un ser humano corpóreo.

Hildegarda se afanó en ser poeta, compositora, bióloga y mística, e inventó la medicina natural y la cerveza tal y como la conocemos. Por si todo ello fuera poco, llegaría a fundar dos monasterios: en Rupertsberg (1150) y Eibingen (1165). Marstrand-Jørgensen reconstruye de modo tan poético como narrativo la historia turbulenta de una mujer compleja y difícil de clasificar. Expone sus debilidades –arrebatos de ira o impaciencia pertinaz–, su terquedad y sus enfrentamientos constantes, lo que no convierte a la santa en una mujer fácil de entender ni de amar. Una decisión valiente la de no mitificar al personaje y devolverlo a la esfera de lo humano, hasta el punto de exponer sus habilidades espirituales no solo como un regalo sino también como una carga. Así, conoceremos a una Hildegard multidimensional que deberá superar duelos antes de atreverse a desafiar a todos para ser reconocida como una de las voces de Dios en un tiempo en que las acusaciones de herejía y excomunión eran riesgos ciertos.

Demasiado inteligente

Quien llegara a ser una de las personalidades más influyentes de la Edad Media estuvo a punto de morir en su nacimiento. Desde ese instante la lucha fue el motor de toda su vida. Ingresó en un convento a los 8 años y toda su vida estuvo marcada por el tesón: estudio, canto, rezo, escritura, cuestionamiento constante... Demasiado inteligente, demasiado rebelde, pero tan pura e ingenua como para suscitar interrogantes y perplejidad. ¿Quién era esa niña de pelo zanahoria que afirmaba que Dios le hablaba, manifestándose a través de imágenes, luz, sufrimiento y carne? De sus visiones, su amor al prójimo, su reputación de sabia, irá emergiendo esa figura, desafiando a priores, abades o frailes. Su voz y profecías llegarán al Papa, que le dará su respaldo definitivo y reconocimiento: un monasterio de pocas almas que la convierten en guía y madre. El mensaje de la autora es meridiano: retratar con elegante trazo a una mujer que aceptó llevar una vida entregada a Dios.

▲ Lo mejor

Conocer la sensibilidad artística y las aportaciones de esta mujer que unió vocación y feminidad

▼ Lo peor

El ritmo sincopado de la narración, que rompe la regularidad del ritmo del libro