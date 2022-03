Crítica de “Slalom”: abusos en la nieve ★★★★

Dirección y guión: Charlène Favier. Intérpretes: Noée Abita, Jérémie Rénier, Catherine Marchal, Muriel Combeau. Francia, 2020. Duración: 92 minutos. Drama.

Desde niña, aunque todavía tiene 15 años, Liz ha querido ser esquiadora, de ahí la felicidad de la adolescente cuando es aceptada en una de las escuelas de este deporte más prestigiosas de Francia que se encuentra situada en un aislado pueblo de los Alpes. Pero estar lejos de casa a la callada Liz le da casi lo mismo: su madre, divorciada y con un nuevo novio que la quiere llevar a Bilbao por Navidades, ha decidido marcharse hasta Marsella para trabajar aunque eso signifique dejarla sola. Y a merced de cualquier depredador o agazapado peligro. Fred, el entrenador de Liz, casado, muy severo y que intuye en ella una campeona en ciernes, la somete desde entonces a un férreo y «personalizado» entrenamiento que controla de manera casi tiránica y aunque Liz observe que los otros alumnos pueden combinar las horas de trabajo con la fiesta, el alcohol y las primeras relaciones sexuales.

Los momentos entre ambos, más o menos inevitables, de intimidad se suceden (esas incómodas escenas en que Liz tiene de manera inesperada la menstruación y Fred, junto a la niña, le explica que no se preocupe, que se trata de algo «cósmico») mientras la protagonista siente a partes iguales el poder de la atracción y el peso del abandono. Una opera prima cruda y dolorosamente real que consigue contener de forma admirable, aunque esté ahí en el fondo, siempre latiendo, la dureza y la furia de esta historia de abusos narrada desde los ojos de la protagonista, la silenciosa Liz. Hasta que las medallas de oro, los obstáculos que van quedando atrás de manera engañosa y las horas eternas de ejercicios dan igual y Liz decide responder, por primera vez, que no. La nieve sigue entonces cayendo, aunque la persona sobre quienes caen los copos ya no será jamás la misma.

Lo mejor

La joven y contenida Noée Abita, así como la manera tan dura y real en que se narra esta historia

Lo peor

La forma en que se comporta la madre de la protagonista a veces nos resulta inexplicable