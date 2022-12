Ester Expósito: “Me manejo mejor en situaciones salvajes”

No pasan diez minutos de metraje en «Venus», cuando Ester Expósito se baja de la tarima de una discoteca en la que trabaja como bailarina, roba una bolsa llena de drogas y recibe una puñalada en la pierna. Así de vertiginosa es la vuelta de Jaume Balagueró al terror, a la ciencia ficción y al cine de género, en verdad, tras el éxito de una película de atracos como fue «Way Down». De la mano de Álex de la Iglesia en la producción (bajo el sello The Fear Collection), y a quince años del estreno de «REC», el realizador catalán vuelve a jugar con las esperanzas de una rubia que acaba metida en un lío más grave de lo que se puede creer en un primer momento.

Así, la intérprete se entrega sin ambages a un guion ciertamente irregular en el que hasta la comedia más cañí acaba, por alguna extraña razón, funcionando perfectamente. No es tanto que «Venus» sea un vehículo de lucimiento como «final girl» de Expósito, aquí jugando a ser una Jamie Lee Curtis o una Heather Langenkamp contemporánea, una «motomami» del grito, sino que la película y su ritmo son tan endiablados que el viaje, lisérgico, solo se puede disfrutar. Ya lejos los tiempos de “Élite”, la serie que la lanzó a la fama global, Expósito reflexiona para LA RAZÓN y desde la butaca de un cine, sobre su nueva película como protagonista y el desafío interpretativo que supone, pero también sobre su relación con la exposición mediática, las decisiones que ha tomado en su carrera y esa etiqueta, quizá irritante, que la sitúa como la española con más seguidores en Instagram.

-Tengo que ser sincero. Es de las contadas ocasiones en las que amigos y amigas de mi edad están esperando una película española. Y me preguntan por ti. ¿Cómo llevas el ruido y el miedo, o no, a estrenar en cines en un momento tan delicado?

-El tema de la exposición, lo he dicho siempre, no es lo que más me gusta de todo esto. No lo disfruto nada porque soy tímida y resultada. Pero sí me gusta poder promocionar estos proyectos gracias al altavoz tan grande que tengo en redes. O la expectación que pueda haber, claro, siempre es útil para dar a conocer tu trabajo. Agradezco esa parte, la de tanta gente atenta a mi carrera. Pero no tengo miedo al estreno en salas, tengo ganas. Quiero que la gente siga yendo al cine e intentaré siempre, en la medida de lo posible, que los proyectos en los que participe se estrenen en cines. Es algo que me importa muchísimo, aunque sea un momento complicado. Soy consciente de que tengo la responsabilidad de animar a las generaciones más jóvenes a ver películas en el cine.

-Viniendo hacia la entrevista, todas las marquesinas estaban ocupadas por los rostros de Ester Expósito y de Miguel Bernardeau, que estrena serie en Disney+ junto a Aitana. Cuando piensas en tu papel en “Élite”, ¿en qué piensas realmente?

-Desde niña quería ser actriz, siempre lo tuve claro. Igual de claro tenía que, en cuanto tuviera la oportunidad y el privilegio de poder elegir los proyectos, lo haría, para crear la carrera más madura y con más largo recorrido posible. Con proyectos de calidad y profundidad, lejos de lo superfluo y de lo superficial. Películas como “Venus” son lo que siempre imaginé, con dos grandes como Jaume y Álex. Ha sido un regalo que, además, mi primera película de terror haya sido con ellos.

-Jaume Balagueró nos contaba que fuiste la primera y única opción para el papel. ¿Cómo se come eso? ¿Te ves como una “scream queen” contemporánea?

-Fue muy exigente, porque el proyecto en sí fue muy intenso y pedía mucha implicación. Yo no me achanto. Cuanto más grande el proyecto, mejor me sale y más me vengo arriba. Es cuando más doy de mí porque más me pido. Funciono mejor en situaciones extremas, me manejo mejor en situaciones salvajes, no fáciles ni cotidianas.

-Nada más comenzar la película, en pleno éxtasis discotequero, te meten una puñalada en la pierna. ¿Cómo te has llevado con la acción de la película?

-Me gustó mucho. Tanto Fernando (Valdivieso) como yo somos muy gamberros y nos lo pasamos genial coreografiando la pelea. Es más agotadora, yo creo, la parte emocional y de angustia del personaje.

-¿Te cuesta salir de los lugares a los que llegas como intérprete o es un proceso que ya tienes interiorizado?

-Lo que me cuesta, realmente, es desconectar de los proyectos y de mi trabajo. Cuando estoy rodando estoy todo el día pensando en ello, en el personaje. No dejo de darle vueltas, pensar si he hecho lo que debía o lo más interesante. El director me puede decir que todo está correcto, pero si yo no me siento a gusto con el resultado, me frustro. Soy la que tiene la última palabra en quedarme yo tranquila, y por eso me cuesta salir del trabajo. Creo que soy demasiado exigente, a veces.

-¿Es el de “Venus” el estándar de los papeles que te llegan ahora?

-Tengo el privilegio, sí, de poder elegir. Pero también hago cástings y a veces, claro, no me cogen. Hay proyectos que me proponen directamente, ese sí, y eso es un privilegio. Y elijo con cuidado, porque siempre he sabido qué carrera quería tener. En cuanto pudiera iba a seleccionar. Mi filtro siempre es el contenido. No quiero relacionarme con historias que tengan un envoltorio bonito y que luego por dentro estén vacías. Me puede llegar un proyecto muy chulo, pero si mi personaje no me gusta, no me interesa, no hay nada que hacer. Si no hay exigencia, no hay reto. Lo más importante es saber decir que no y saber esperar a que llegue lo que tiene que llegar.

-¿Hay algo que no harías nunca? O, en positivo, ¿algo que tengas muchas ganas de hacer?

-Hay muchísimas cosas que no haría nunca (ríe). Pero respecto a lo que sí, tenía muchísimas ganas de hacer terror. Es mi género favorito desde pequeña, con el que más disfruto y me despierta. En mi lista de chica que quiere ser actriz, estaba muy arriba. Y qué suerte, poder hacerlo de esta forma. ¿Ahora mismo? Hacer algo más independiente, y de eso he vuelto desde México. Todo se va cumpliendo poco a poco. Quizá, ahora, me apetezca hacer algo más intimista, más de dos personajes únicamente. No sé si de amor o de amistad, pero algo muy minimalista. Algo donde no importe tanto el contexto, donde pueda tener un mano a mano junto a otro actor o actriz.

-No es un examen, ¿pero con qué referentes fuiste a “Venus”? ¿Cuáles son las películas que veía la Ester Expósito que quería ser una “final girl”?

-Te vas a reír, pero “REC” siempre fue una referencia. La vi como con 11 o 12 años y me marcó mucho, me encantó. Y, bueno, poder formar parte ahora del universo de Jaume es maravilloso. Pero las películas de terror más mías serían “Habitación 1408″, que es una peli muy loca. “The Ring”, lógicamente. “Al final de la escalera”, “El resplandor”, obvio como icono. “Sinister”, también te diría.

-Es imposible acercarse a ti en Internet, en las críticas incluso de “Venus”, sin que se mencione aquello de ser la española con más seguidores en Instagram. ¿Cómo te relacionas con ello? ¿Es indiferencia, pavor, cansancio, asco?

-¿Qué te voy a decir? No me lo puedo tomar como algo personal o como una afrenta, porque entiendo como funcionan las cosas. No me gusta, eso sí, que eso eclipse lo demás o que eso sea un título, solo una etiqueta. Soy mucho más que eso. Que en un artículo se use, para dar contexto o más información, claro que es entendible, es normal y es un dato que tiene su peso, entiendo. No cuando es el titular o a lo que se me reduce, porque no me define.

-¿Te importa la imagen que la gente tenga de ti, cree y levante?

-Si me importara, no me dedicaría a esto. Si, haciendo este trabajo, pegas un salto internacional como fue el de “Élite” y pasas a tener esa exposición, es imposible que la gente entienda quién eres realmente. Y es que no debes pretenderlo, porque no estás aquí para gustarle a todo el mundo. Estoy aquí para contar historias. No me preocupa que la gente se haga una idea que no es. Con intentar ser siempre mejor en lo personal y en lo profesional me vale.

-¿Te ves haciendo carrera como reina del grito?

-No lo sé, porque no me gustaría encasillarme. Huyo de ello. Me gusta la variedad y la novedad, porque en la vida y en mi carrera me aburro muy rápido. Si empezara a hacer solo terror, me aburriría. ¿Quiero repetir? Por supuesto, porque ha sido una experiencia extraordinaria.