¿Cuántas ciudades que se llaman Roma hay en Estados Unidos? ¿Y París? ¿Y Madrid?

Hay un dicho en inglés que se parece a nuestro “allá donde fueres, haz lo que vieres”. Se trata de “When in Rome, do as romans do”. Es decir, cuando estés en Roma, haz como los romanos. Sin embargo, ese dicho se refiere a la Roma imperial, o a la italiana en todo caso, no a las ciudades bautizadas en Estados Unidos en honor a la ciudad eterna. Que no son pocas. Hasta 13 ciudades (pueblos, en realidad, e incluso terrenos baldíos en muchos casos) se llaman Roma en el país americano. Y no es la única ciudad que se duplica: hay 23 París y hasta 9 Madrid. Muchos son apenas lugares inhabitados.

En concreto, las diversas Rome estadounidenses se encuentran distribuidas por los estados de Alabama, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Mississippi, Missouri, Nueva York, Delaware, Pensilvania y Tennesse, entre otros. Aparentemente, en ninguna hay gran cosa que hacer salvo observar el paisaje y disfrutar de las costumbres rurales. No es el único caso, hay 23 ciudades que se llaman París en Estados Unidos. Inolvidable una de ellas gracias a la película de Wim Wenders (”París, Texas”), el que existe en Texas. Pero Illinois y Misuri tienen también su París de escaso glamur, por cierto. Y existen hasta tres New Paris. Incluso un proyecto trató de establecer una ruta para recorrerlos todos y obtener un pin de la Torre Eiffel.

Hay hasta 9 lugares que se llaman Madrid (situadas en Virginia, New York, New Mexico, Nebraska, Maine, Kentucky, Iowa, Colorado y Alabama) y hasta 11 lugares llamados Toledo. Al contrario que en el resto de casos, el Toledo de Ohio es una gran ciudad de casi 300.000 habitantes y de importancia regional. Hay también seis Valencia, cinco Seville, tres Barcelona y un lugar llamado Andalusia.

No es de extrañar que los estadounidenses siempre precisen junto al nombre de su ciudad de origen, el del estado, ya que muchos topónimos son préstamos de Europa o el resto del mundo. En otros casos, son construcciones tan simples como Springfield (”campo primaveral”), que existe en 34 estados y por eso fue tomado como síntesis del país americano para ser la ciudad de origen de “Los Simpsons”, la serie que mejor retrata la sociedad americana. Sin embargo, no es el topónimo más frecuente: en 46 de los 50 estados (salvo en Alaska, Hawái, Luisiana y Oklahoma) hay al menos un Riverside (”Vereda del río”).