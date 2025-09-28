Abre sus puertas la catedral de Nantes cinco años después de sufrir un incendio provocado

La catedral de Nantes, una de las joyas del arte gótico francés, reabrió este sábado sus puertas cinco años después de un incendio intencionado en julio de 2020, que causó graves daños al edificio y destrozó valiosas obras de arte. "El incendio del 18 de julio de 2020 destruyó tesoros irremplazables", dijo hoy la ministra de Cultura en funciones, Rachida Dati, durante los actos de reapertura celebrados en Nantes, al noroeste de Francia.

La ministra recordó la conmoción que la "tragedia" sufrida en la catedral de San Pedro y San Pablo de Nantes causó en Francia, ya que sucedió poco más de un año después de la devastación por las llamas de Notre-Dame de París. Entre otros destrozos, que mantuvieron la catedral de Nantes cerrada hasta hoy, el incendio causó el derrumbe del órgano de la galería (de 2.400 tubos y de 1672) y la destrucción del teclado del órgano del coro, así como de una pintura de 1836 de Hippolyte Flandrin, y debilitó la mampostería del templo. El plomo fundido contaminó todo el templo y obligó a cerrarlo y a lanzar una gran campaña de restauración. Pese a la apertura, las obras de restauración está previsto que continúen hasta 2028.

Cada paso del proceso de restauración del monumento histórico, cuya construcción comenzó en abril de 1434, ha sido "un desafío", aseguró Dati, ya que se optó por restaurarlo de "forma idéntica" a como era originariamente "siempre que fue posible". La financiación de las obras corre a cargo del Estado francés con un total de 32 millones de euros.

El 18 de julio de 2020, se produjeron tres incendios en el interior de la catedral provocados por un refugiado ruandés, Emmanuel Abayisenga, quien confesó su autoría y fue condenado en 2023 a cuatro años de prisión. Tiene pendiente aún otro juicio por el asesinato de un sacerdote en agosto de 2021.

La catedral de San Pedro y San Pablo es, junto al Palacio de los Duques de Bretaña, el principal edificio medieval de Nantes, la gran ciudad del noroeste de Francia, y su construcción se hizo en el mismo lugar en el que ya hubo primero una catedral galo-romana desde el siglo VI y luego otra románica desde el siglo XIII.