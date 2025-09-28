Los tesoros de la Catedral de Santiago llegarán al Meadows Museum de Dallas en 2027

Los tesoros de la Catedral de Santiago, unas 70 piezas entre restos arqueológicos, esculturas, pinturas, manuscritos y objetos documentales, se expondrán en el Meadows Museum de Dallas (Estados Unidos) de febrero a mayo de 2027 con motivo del Año Santo. Esta exposición será posible gracias al acuerdo de colaboración institucional firmado este jueves en la capital gallega entre la Fundación Catedral de Santiago y el Meadows Museum, un centro estadounidense especializado en arte español.

Las piezas del acervo compostelano que viajarán a Estados Unidos han sido seleccionadas bajo la dirección científica de la directora del Meadows Museum, Amanda W. Dotseth, y el director técnico - conservador del Museo Catedral de Santiago, Ramón Yzquierdo. Entre las obras que se exhibirán en Dallas destacan algunas relacionadas con el Maestro Mateo, el gran artista de la catedral y autor del Pórtico de la Gloria, entre ellas piezas como San Mateo, los Caballos de los Reyes Magos o el Rey David.

Otras obras de arte relevantes que formarán parte de la muestra son el Tímpano Adoración de los Reyes Magos, Santiago Peregrino de Iohannes Roucel, el relicario de Santiago Alfeo (atribuido a Rodrigo Eans) y la cruz del arzobispo Gaspar de Zúñiga y Avellaneda, entre otras joyas de la Catedral de Santiago. La firma del acuerdo llevará "la historia de la catedral y del camino al corazón de Estados Unidos", ha destacado el arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto Fernández, que ha explicado que ambas instituciones llevan años trabajando para alcanzar este acuerdo.

Detalle de un Apóstol del parteluz del Pórtico de la Gloria Catedral de Santiago

El arzobispo espera que "muchos" de los estadounidenses que visiten los tesoros de Santiago en Dallas se conviertan después en peregrinos a Compostela, y ha recordado que ese país ha liderado las cifras de peregrinos extranjeros en los últimos años, una "buena muestra del interés creciente que el Camino y la catedral suscitan en el mundo americano". Por su parte, la directora del Meadows Museum ha referido que, con este convenio y a través del arte, se construye "un puente tanto diplomático como intelectual" entre Santiago y Dallas, "capaz de inspirar y unir a todos".

Importancia histórica

El Meadows Museum, actualmente asociado a la Southern Methodist University (SMU), tiene su origen en la colección de arte creada por su fundador, Algur Hurtle Meadows (1899-1978), que se enamoró del Museo del Prado durante una visita a Madrid. "La misión, tanto entonces como hoy en día, no solo era el aprecio de la cultura española sino la investigación y diseminación de su importancia histórica", ha subrayado su actual directora.

La colaboración prevé también que el Museo Catedral de Santiago acoja una exposición temporal con obras del fondo del Meadows Museum, donde se exponen obras de artistas como El Greco, Ribera o Goya y que ha realizado colaboraciones similares con instituciones españolas como el Prado, la Fundación Casa de Alba y la Fundación Mapfre.

San Mateo Catedral de Santiago

Además, el acuerdo contempla una serie de iniciativas de investigación que incluyen la edición de un libro, un simposio internacional, un ciclo de conferencias y presentaciones académicas y programas educativos en estrecha colaboración de ambas instituciones.

En la firma del acuerdo ha estado presente el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, que ha asegurado que este primer paso permitirá "iniciar una relación más allá del año 2027" entre ambas instituciones.