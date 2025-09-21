Una actriz de Harry Potter denuncia que la están excluyendo de encuentros con fans por tener cuenta en una plataforma para adultos

Jessie Cave, reconocida por interpretar al personaje de Lavender Brown en la saga de Harry Potter, ha revelado recientemente una experiencia controvertida vinculada a su incursión en OnlyFans. La actriz denunció que fue excluida de una convención de fans debido a su presencia en esta plataforma digital, una decisión que generó debate dentro de la comunidad.

Según explicó Cave, los organizadores justificaron el veto al considerar a OnlyFans como un espacio “afín al porno”. La intérprete cuestionó esta postura y señaló la contradicción de que numerosos actores que participan regularmente en esas convenciones han protagonizado escenas de desnudos o contenido sexual en cine y televisión sin recibir sanciones similares.

La actrizexplicó que el contenido que ofrece en la plataforma no es pornográfico, sino material específico para personas con fetiches particulares pero no sexuales (como sonidos relacionados con el cabello). Añadió que abrió su perfil en OnlyFans para afrontar problemas económicos, hacer reparaciones en su casa y llevar adelante un proceso de empoderamiento personal.

Desde su debut en Harry Potter y el misterio del príncipe en 2009, Cave ha construido una trayectoria variada que incluye apariciones en series como Black Mirror e Industry. Aunque admitió sentirse en parte "cancelada" por algunos seguidores, aseguró que mantiene la firmeza y la voluntad de seguir explorandoformas no convencionales de expresión artística.