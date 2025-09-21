La reivindicativa y tiernísima revolución sexual en la vejez de "Maspalomas" agita el Festival de San Sebastián

Bajo el cielo limpísimo y espectral de Maspalomas, a diferencia del cubierto uniformemente por borrosas nubes predispuestas a una intervención no solicitada de lluvia durante la tercera jornada del certamen donostiarra, caminan hombres desnudos, observadores, oteantes, excitados, exploradores de la morbosa celebración de lo oculto, en busca de un placer sexual sólo complacido de manera satisfactoria por parte de otros hombres. Entre esos homosexuales que disfrutan del sexo, de los cuerpos y de la libertad en la reducción ambiental de las dunas del municipio canario se encuentra Vicente, un señor de 76 años que tras una separación relativamente reciente de una pareja masculina que le mantenía económicamente, atraviesa un periodo de disfrute, despreocupación y esparcimiento en la isla hasta que un accidente relacionado con la salud le obliga a regresar a su Donosti natal para internarse en una residencia donde las circunstancias sociales (externas y autoimpuestas) y su propia relación con la vergüenza, con la culpa y con su hija, le condicionan lo suficiente como para tener que volver a meterse en el armario y ocultar su orientación.

La cruda, tiernísima y agitadora historia que la celebrada dupla de cineastas vascos formada por José María Goenaga y Aitor Arregi («Handia», «La trinchera infinita» o «Marco») relata en «Maspalomas» y con la que compite por la Concha, es la historia de una generación para la que muchos años después de que la persecución franquista recogida en la Ley de Vagos y Maleantes desapareciese de sus vidas o al menos su aplicación se terminase extinguiendo –cosa que de manera absolutamente intolerable no ocurrió hasta nada menos que 1970– para sustituirse por otra menos estigmatizante para el colectivo, ya se suponía que era demasiado tarde: tarde para liberarse de unas expectativas familiares que concentraban todo su empeño en preservar los valores tradicionales, tarde para reconocerse públicamente como agentes sociales libres, tarde para reivindicarse sin miedo a no ser aceptados, tarde incluso para ser capaces de aceptarse a ellos mismos.

¿Desaparición del deseo?

Contar este relato en el que después de vivir una liberación no exenta de renuncias personales (separarse de su primera mujer conlleva una ruptura con su hija, a la que da vida una extraordinaria Nagore Aranburu), se produce para el protagonista encarnado por José Ramón Soroiz –que ya suena en las quinielas del palmarés por el ejercicio de honestidad y entrega que propone aquí– un gran retroceso tras la entrada en la residencia, comparte Goenaga en entrevista con LA RAZÓN, «en cierta forma me ayudaba a narrar algo de mí mismo. Cuando leí por primera vez un artículo en el que se hablaba de la gente del colectivo LGTBIQ+, que cuando eran ingresados en residencias volvían al armario, me resultó muy duro y muy triste. Entre otras cosas porque a mí mismo me costó bastante salir del armario. Me parecía desalentador, y sobre todo para una generación a la que le costó mucho más salir que a las que vinieron después. Entonces el primer impulso es sobre todo contar algo que lo sientes muy tuyo y de lo que quieres hablar», señala.

Algo secundado por Arregi, quien califica «Maspalomas» como «seguramente de las historias más políticas que hemos hecho. Y fíjate que hemos hecho «La trinchera infinita», «Marco» etc, pero esta yo creo que desde luego dialoga muchísimo con la actualidad. Hablamos, entre otras cosas, de la pérdida de las conquistas sociales, de cómo de repente vuelves otra vez a dar pasos hacia atrás sin darte apenas cuenta», subraya antes de reconocer que vivimos «en una sociedad todavía con mucha gerontofobia que prefiere que no le muestres decadencia, ni carnes flojas. Y ya ni te cuento cuando hablamos del sexo en la tercera edad». «Nos hemos encontrado a gente –prosigue Goenaga– que te pone en duda que los mayores sigan teniendo necesidades sexuales. Y ante eso cabe preguntarse: ¿realmente no existe porque no tienen impulsos o porque creamos un mundo en el que parece que si eres mayor y tienes pulsiones relacionadas con el sexo eres un viejo verde?».