Álvaro Díaz Lorenzo: "Hay que tener las cosas preparadas por si pegas un pelotazo"

Después del éxito de la película «Señor, dame paciencia» vuelve con «Los Japón» con Dani Rovira y María León en el reparto. Apura las horas antes del estreno, aunque ya está inmerso en otro proyecto. «Los procesos son tan largos que hay que adelantarse», dice.

–¿Cómo son los nervios antes de un estreno?

–Rodando solo piensas en hacer la mejor película y montarla, pero cuando se va acercando ya vienen los nervios porque la gente la vea por primera vez. Ahora es una mezcla entre alegría y tensión.

–¿Con cuántas personas consulta antes de acabar una película?

–Yo confío mucho en mi productor José Manuel Lorenzo y la montadora, Vero Cayón, que se convierte en algo así como en tu alma gemela mientras estás montando, y también confío en mí.

–¿Cuánto tiempo lleva llegar hasta aquí?

–Cada película tiene un tiempo, pero desde que empiezas a escribir el guión hasta que se estrena puede npasar fácilmente dos años, pero lo más difícil de hacer una película es que te dejen, que te la financien. Yo tengo mucha suerte, porque estoy con Antena 3 y Warner, que son lo mejor de lo mejor.

–¿Qué nos vamos a encontrar en Los Japón?

–«Los Japón» es una comedia muy familiar de choque de cultura andaluza y japonesa, con Dani Rovira y María León y está basada en un hecho real. En Coria del Río en Sevilla hay quinientos descendientes de japoneses que llegaron en 1714. Fueron hasta Coria para intentar establecer relaciones diplomáticas con el Imperio español, con Felipe III. Llegaron al galeón y durante un año muchos marineros se quedaron cuidándolo y a la vuelta dijeron que ya no volvían, se habían enamorado de la zona y de las sevillanas. Se quedaron y empezaron a tener hijos. Y como su apellido era tan raro, tan difícil, les apellidaron Japón. Basado en eso entra la ficción que protagoniza Dani Rovira, que es Paco Japón y su mujer, María León.

–¿Qué anecdotario le ha traído el rodaje?

–Rodando un día en Japón ,en un barrio que vendría a ser en Madrid como La Latina lleno de gente, había una escena en la que Dani y María para pasar de-sapercibidos se ponen una peluca y les soltamos con 500 japoneses que no eran extras y rodamos. Y grabando de pronto había turistas españoles que con gafas y peluca reconocían a Dani... ¡No había manera, ni con peluca y ni en Japón!

–Ha reunido a Dani Rovira y María León.

–Así es, tenían muchas ganas de trabajar juntos. Antonio Dechent, que es un encanto, y también actores japoneses. Hay uno que es muy prota y nos costó mucho encontrarlo que es Ryo Matsumoto. Es un profesor de flamenco que lleva 30 años en Sevilla y había hecho arte dramático de joven en Japón. Después de meses buscando dimos con él. Y se come la película.

–Y ahora está rodando «La lista».

–Sí, de hecho ya he acabado el rodaje y ahora estoy montando y en dos o tres meses estará también lista.

–¿Qué nos encontraremos?

–Se trata de una comedia de mujeres con Victoria Abril, María León y Silvia Alonso. Es una manera de luchar en la vida optimista, vitalista...Es una comedia con tinte dramático sobre el cáncer de mama.

–¿Por qué la comedia?

–A mí me ha gustado de siempre y es lo que me tira, pero intento meterle igual que en «Señor, dame paciencia» un toque sentimental, no solo comedia por comedia y con «La lista» es cuando más me he ido al drama. Me gusta la comedia, en la vida hay que reírse.

–Viene precedido del éxito de su anterior película, «Señor dame paciencia». ¿Hay más vértigo?

–Intento no pensarlo. El público es soberano y decidirá. Yo espero que vaya a verla en masa, pero nunca se sabe.

–¿Qué es lo mejor que le pueden decir de un trabajo suyo?

–Cuando alguien de pronto te dice que ha visto tu peli por cuarta vez y se sigue riendo y emocionando.

–¿Cuál es la situación del cine actualmente?

–Creo que ahora es de las mejores épocas, porque siempre se dice que el cine está en crisis. Antena 3, Telecinco, Televisión Española apuestan por el cine y plataformas como Netflix también está haciendo, y Movistar va a empezar. Al haber más ventanas la gente se anima más. Está cambiando la manera de producirlas, pero se están haciendo muchas cosas.

–¿Cómo se definiría en los rodajes?

–Creo que soy tranquilo, cuando llevas las cosas preparadas es más fácil que dejes que la gente improvise y dé lo mejor de sí mismo.

–¿Cuántas ideas tiene en la cabeza para próximos proyectos?

–Tengo muchas, siempre hay que ir un paso por delante, por si acaso algo se convierte en un pelotazo, que ya tengas algo preparado.