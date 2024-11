Álvaro Pombo: "Vaya alegrón que me has dado, ministro"

Álvaro Pombo, Premio Cervantes. Un novelista de calidad, atípico, de mil aristas. El autor de "El héroe de las mansardas de Mansard", "El hijo adoptivo", "La cuadratura del círculo", "El temblor del héroe", que se llevó el Premio Nadal, o "La fortuna de Matilda Turpin", estaba en su casa cuando le llamó Ernest Urtasun, el ministro de Cultura. "Cuando me dijo que me lo habían concedido, me alegré mucho. La verdad es que no me lo esperaba. Para nada. Pensé que lo iba a recibir cualquier de los otros autores de los que se hablaba, de aquí o de Hispanoamérica, que son todos magníficos, como Leonardo Padura".

Álvaro Pombo, que acaba de conocer la noticia, no está muy alterado por la sorpresa. Mantiene el pulso del día a día. "No te voy a disimular que lo deseaba, ¡¿cómo no?!, Pero la realidad es que no me lo esperaba para nada". Cuando le comunicaron que se le había concedido este galardón, la reacción que tuvo fue directa, sincera y sin artificios: "Vaya alegrón que me has dado, ministro", es lo que le dije, riendo. Y añade: "Es una verdad. He sido sincero". También lo ha sido con el comentario siguiente: "Enseguida le he confesado que tengo que irme al dentista. Tengo una cita con él. Y es que estoy viejo. Eso es lo cierto. Estoy para chapa y pintura. Por eso tengo que ir a pasar por el dentista".