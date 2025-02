Los años en que Hannah Arendt rescataba niños del Holocausto

Estas novedades en un puñado de semanas dan fe del interés editorial a la hora de destacar esta figura de ascendente prestigio, y a las que se añade « Hannah Arendt. Una biografía intelectual » (traducción de J. Rafael Hernández Arias), de Thomas Meyer. Este profesor de Filosofía que ejerce en la ciudad de Múnich, justamente, empieza su libro apelando al hecho de que «actuales», tomando una frase de Richard Bernstein, es «el calificativo más frecuente que se da a los escritos de Hannah Arendt. Desde hace más de tres décadas se la considera una contemporánea e incluso se la lee como a una «pensadora del momento». Y acto seguido, se pregunta si no sería en efecto útil recurrir al pensamiento de la autora para mirar y comprender la crisis de la democracia, la guerra de Rusia contra Ucrania , el drama de los refugiados en todo el mundo…

«¿Acaso una biografía de Hannah Arendt no debería tomar estos y otros acontecimientos como una oportunidad para reivindicar su continua “actualidad”?», dice Meyer, aduciendo que la pensadora consagró tanto su visión de la realidad como sus acciones a denunciar los totalitarismos y a defender a los débiles. En todo caso, siempre es un tópico recurrente el hecho de traer a un escritor del pasado e intentar presentarlo como el profeta que vio de forma clarividente nuestro ya presente. En esa mecánica hay muchos sofistas e idealizadores de nombres sonados de la intelectualidad que pretenden hacernos creer que el autor pretérito fue un gurú superdotado. Pero, en propiedad, ¿de verdad hay alguno en ese sentido más allá de un hombre que murió hace ciento y un años llamado Franz Kafka ? Comoquiera, Meyer propone en su libro, sabiamente, dar un paso atrás, afirma literalmente, «y describir la vida y la obra de Hannah Arendt casi por completo en “su” tiempo. Se comprometió con su propio presente de una manera especial (como queda de manifiesto en esta primera biografía basada en investigaciones de archivo). Otro asunto es que simplemente los problemas sociales que ella vio en su momento sigan en el siglo XXI. En fin, Arendt aprovechó la oportunidad de su exilio parisino, entre 1934 y 1940,, contribuyendo así a la salvación de numerosas vidas», escribe el autor. Además, añade lo que irá desarrollando a continuación, esto es, el viaje de Arendt a Estados Unidos, donde siguió comprometiéndose con los acontecimientos que veía el mundo desde el marco de la Jewish Cultural Reconstruction. De este modo, estaríamos hablando de un total de veinte años en los que Meyer pone el foco, desde que Arendtjunto con otros judíos que huían de Europa, el 10 de mayo de 1941. Pero quizá lo más sorprendente es que, según ciertas informaciones, esta biografía haya sido en Alemania todo un libro superventas, y encabezara las listas de los libros más vendidos de no ficción. No en vano, Meyer es editor de algunas obras de Arendt y conoce en profundidad el terreno que pisa, distanciándose de forma clara de otros biógrafos como Elisabeth Young-Brühl, discípula de Arendt, que publicó su libro en 1985. Tal cercanía con la filósofa pudo generar cierta parcialidad en sus consideraciones, de modo que un trabajo como el de Meyer,tan de signo anglosajón, es bienvenida.