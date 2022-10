Estampa 2022, la feria de otoño de Madrid sin lugar a dudas

Quiero tener más gigas en la cabeza para guardar todo lo que he visto en Estampa 2022. Reconozco que asimilar en un plis plas la expresión de los artistas, a veces no es fácil, y aunque el disco duro se vacíe antes de visitar una feria como Estampa, sería bueno contar con más gigas cerebrales para asimilar tanta y tan apasionante información. Hay que ser afortunado para tener la gran suerte de toparse con los que sí que saben, con los que tienen dentro de ellos el arte y tantos y tantos conocimientos de este tan apasionante sector. Viví muy de cerca el crecimiento de ARCO al lado de Rosina Gómez Baeza. Estar con ella, fue como hacer un máster cada día y esta vez, en Estampa 2022, he tenido la suerte de toparme con alguien que no es nuevo en la materia.

Una feria que triunfa

La feria de arte contemporáneo Estampa, se celebra en el otoño madrileño desde hace 29 años, y como me lo cuenta Ramón García Alcaraz, Doctor en Historia del Arte, fundador de la galería “My name is Lolita” y gran conocedor del sector: ”Actualmente es la gran feria de otoño en Madrid, que cuenta con una larga trayectoria y que ahora se basa más en el arte contemporáneo, aunque también tiene arte moderno. Anteriormente se realizaba en las naves de El Matadero del Ayuntamiento de Madrid”. Para todos aquellos que se preguntan si esta feria es igual a Arco, Ramón comenta: “Hay pocas diferencias entre ambas, porque todas las galerías de prestigio que exponen en Arco están en Estampa” y aclara que: “Quizá Estampa no es tan internacional como Arco porque ésta, tiene un soporte privado, mientras que Arco, tiene un soporte público teniendo de esta manera más agilidad económica para invitar a galerías extranjeras, pero Estampa tiene el aroma y el ambiente igual que Arco pero con menos galerías internacionales” asegura.

Ramón García Alcaraz Galería My name's Lolita Art Estampa 2022 IFEMA FOTO: Alicia Romay

Creatividad, imaginación y literatura…

Miré el nombre de la galería de Ramón y fue imposible no preguntarle su origen, en ocasiones la prudencia no ayuda, saltar el vértigo de lo que viene a la mente es duro, pero reconforta muchísimo cuando se consigue. Pregunta : Ramón, ¿y ese nombre, de dónde viene lo de My Name’s Lolita Art?” la respuesta de Ramón no se deja esperar: " El nombre es muy literario, es un homenaje a la Lolita de Nabokov. En aquella época, yo no quería ponerle mi nombre a la galería porque como doctor en historia del arte, mi libro sobre pintura del XIX lo ostentaba y no quería involucrarlo con el de la galería, entonces, la propia galería, se autodenominó “Lolita”, porque, además, cogimos artistas que tenían entre 19 o 20 años, que por cierto, justo ahora están esta vez expuestos aquí, en esta edición de Estampa” comenta y agrega: “Aquello era como una “pederastia” dentro del arte. Muchos de ellos no habían terminado la carrera en la facultad de Bellas Artes. Fue un juego de palabras: Nabokov más juventud, y así apareció el nombre de Lolita” confirma Ramón.

Y ya que me cuenta que en esta edición de Estampa, expone uno de aquellos chavales de los inicios de su galería, fijé la vista en el muro de la izquierda, me llamó la atención el color rojo de un techo, que me hizo recordar un viaje que hace tiempo hice en solitario y la parada a repostar en una gasolinera en un entorno vacío: “En esta edición, expongo a tres artistas figurativos que han estado muy vinculados a la galería. Empezamos con Juan Cuellar, valenciano, de la herencia pop valenciana. Es óleo sobre lienzo y nunca utiliza spray. Es una artista que llegó a la galería con 23 años, llevamos 30 juntos y aquí presenta gasolineras con algunos fantasmas, y como buen artista pop, emplea las texturas con colores planos muy divertidos, de aquí pasamos a una mujer nacida en Suecia, nacionalizada española. Se trata de Leo Wellmar, que sigue haciendo los paisajes de su tierra, es una forma conceptual de utilizar el color, es una forma casi obsesiva de laboratorio, para conseguir las distintas tonalidades en grises, en blancos, en azules, en verdes. Una de las figuraciones más conceptuales que tenemos, y el más internacional es Paco Pomet, nacido en Granada. Hay algo importante que destacar de su carrera, que el grafitero inglés Banksy, en el año 2015, lo eligió para un evento que organizó en el sur oeste de Inglaterra, que se llamó Dismaland lo que le ayudó a tener una trayectoria internacional muy interesante, en ese momento está trabajando para una exposición internacional en Shangai.

Empapada de información y emocionada de continuar descubriendo esta edición de Estampa y los trabajos de artistas increíbles, me encontré de frente con la galería Blanca Berlín. Hace años, Blanca me dijo que abriría en la calle Limón, una galería de fotografía, me pareció una idea fantástica y aquí sigue triunfando como ella sabe. La galería se ha convertido en el referente principal de galerias de fotografias.

Sabía que actualmente está expuesto, en su galería, el trabajo de la gran Isabel Muñoz, pero no imaginé ver parte de su obra en Estampa. Blanca me cuenta que la artista está actualmente experimentando nuevas técnicas.

Cuelga en uno de los muros del stand de Blanca Berlín en la feria, un trabajo para detenerse a analizar, se denomina “coralotipia”, hecho con polvo de coral. La artista, lleva tiempo analizando la contaminación de los océanos y la degradación ambiental. La imagen, preciosa, inmersa en el mar, muestra a una bailarina envuelta en plástico de los que se tiran al mar, como denuncia a la contaminación. Exhibe también la obra de Cecilia Paredes, peruana, con la que han ganado el premio en esta edición de Estampa, el premio de la colección Himalaya.

Obra de Isabel Muñoz Galería Blanca Berlín Estampa 2022 FOTO: Alicia Romay

Hay que recorrer la feria porque las sorpresas no faltan, cerca de la entrada hay un gran stand y no podía ser de otra persona que no fuera Juana de Aizpuru. Su nombre es sinónimo de ARCO, de galería, de artistas, de historia:

Juana de Aizpuru en su stand de Estampa 2022 FOTO: Alicia Romay

¡Hola Juana!, ¿me concedes unas palabras?. Al mismo momento se acercaron dos señoras y le piden se si pueden hacer una foto con ella, a lo que responde que lo siente, pero no acepta, porque seguramente la utilizarán para subirla a las redes y eso a ella no le gusta nada... Se disculpan y se van. Me dejan a solas con ella y dudando si aún le apetece charlar conmigo, con gran sorpresa me invita a que le pregunte lo que quiera.

¿Qué encontramos en tu stand Juana? Una selección de artistas que represento y que en ésta ocasión, he traído obra de dos artistas que en este momento están exponiendo en la galería. Y me aclara que generalmente no hace exposiciones colectivas, pero que en esta ocasión, pedí que me hicieran un comisariado muy emocionante, porque no sabía ni lo que iba a exponer, al final ha estado todo muy bonito porque han venido a la inauguración.

En el Stand de Juana de Aizpuru, las obras expuestas imponen, algunos de los artistas son Pedro Cabrita Reus, Miguel Ángel Campano, Luis Claramunt, Cristina de Middel, y tantos más...

Galería Juana de Aizpuru Estampa 2022 FOTO: Galeria Juana de Aizpuru

Pero esto no es nada para lo que se vive en Estampa. La galería José de la Mano, ha reunido a las mujeres que fueron “pioneras en el arte del ordenador”. Hace quince años que la galería de José, se ha dedicado a rescatar a artistas olvidados españoles y latinoamericanos de los años ‘50 y ‘70. Último año de la dictadura con Franco y primeros de la democracia. Dentro de ese mundo, existen mujeres que no tienen presencia pública y que poco a poco vamos rescatando. Algunas de las obras que ahora se exponen habían estado en alguna feria en los años ‘70 pero no vendieron ni una sola pieza porque no se entendía lo que hacían, y la razón es muy fácil de entender segun me cuenta José de la Mano.

Se trata de las “Pioneras en el arte por ordenador”, como Ana Buenaventura e Inés Medina. La galería ha reunido a estas mujeres en la feria en donde han contado una historia tan preciosa e increíble que merece la pena contarla en mi próximo artículo, no os lo perdáis.

Estampa 2022, IFEMA, hasta el 16 de octubre.