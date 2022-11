David Bardía: «No pensamos en la rentabilidad, apostamos por la calidad»

La Real Academia de la Lengua define «arte» como la actividad en la que el hombre recrea, con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. Cuando entramos en la galería de nuestro protagonista sentimos cómo esa estética penetra por los cinco sentidos. Y es que David Bardía se crio inmerso en un mundo dedicado en un principio a las antigüedades y desde los 14 años decidió que sus estudios los iba a encaminar hacia ese ese destino. Así, pasado el tiempo, y cuando se produce un cambio generacional en su familia de anticuarios, desde Barcelona se instala en Madrid, abriendo el espacio que hoy visitamos y que ha vivido muchas transformaciones en sus 20 años de vida. La más importante, la que se llevó a cabo para la exposición actual dedicada a Jorge Oteiza.

¿Cómo surge la idea de hacer esta exposición recopilatoria de piezas de Oteiza?

En la galería, enfocada al arte de vanguardia y contemporáneo, trabajamos con artistas ya consolidados y jóvenes emergentes. Nuestra trayectoria profesional viene del mundo de las antigüedades. Siempre hemos gestionado obras de grandes maestros del siglo XIX, XX y XXI, y sobre todo aquellos que se engloban en las vanguardias clásicas y contemporáneas como Chillida, Barceló, Saura, Millares o Tàpies, y de grandes españoles como Dalí, Picasso o Miró. Oteiza para nosotros es uno de estos maestros a quien hemos querido homenajear por su trabajo, su pensamiento sobre la materia y el espacio, y por toda una vida entregada a sus pasiones y quien deja un legado del que todavía hoy muchos escultores y arquitectos se alimentan. Sin duda, uno de los mejores escultores españoles del siglo XX y máximo exponente de la investigación sobre el espacio negativo.

Un trabajo intenso y laborioso...

Este homenaje se ha conseguido tras dos años de trabajo y selección de obras. Hemos puesto especial atención en la procedencia y catalogación de las mismas, para poder finalmente ofrecer al público una treintena de piezas documentadas que forman parte del «Catálogo Razonado» de Txomin Badiola. Así, contamos con piezas únicas de su etapa figurativa como «Imagen de España Conquistadora» (1949), u obras tan importantes como «El estudio para la Piedad de Arantzazu» (1969) , cedidas por colaboradores para la exhibición, como la Galería de Arte Lorenart. Hacemos un recorrido a través de sus experimentos espaciales con las «Cajas Vacías», la «Desocupación de la Esfera», las «Maclas», y de sus ejercicios del «Laboratorio de Tizas» de 1972 con maquetas y originales realizadas en madera y sus piezas fundidas en acero y bronce de mediano y gran formato.

¿De dónde proceden las piezas que se exponen?

La mayoría proceden de la colección Alfa Lan en Eibar (Guipuzcoa), taller en donde se realizaron, bajo la supervisión del propio Oteiza. Gran parte de las obras realizadas en Alfa Lan han sido adquiridas por coleccionistas privados, colecciones públicas y otras pasaron a formar parte de la Fundación Museo Jorge Oteiza en Alzuza, Navarra.

¿Cuál ha sido la colaboración del gran José Manuel Ciria a la hora de llevar a cabo este magnífico acontecimiento?

Ha escrito el prólogo del catálogo editado para este homenaje. Pudo compartir ocasionalmente varias conversaciones con Oteiza, con el gran «chamán» en sus propias palabras, cuando este tenía tiempo y se dejaba; inmenso conversador y agitador cultural, para Ciria Oteiza, polimorfo y poliédrico, era aquel viejito bajito, taimado, caprichoso y cascarrabias, que se encontraba por las calles, bares, restaurantes o sociedades gastronómicas en los veranos que pasaba en Zarautz. Ciria termina el prólogo escribiendo: «Debemos reconocer que al igual que Roma el arte está lleno de colinas y que la cima de una de ellas le pertenece sin lugar a dudas a Jorge Oteiza. El escultor universal empeñado en demostrar los cimientos de la cultura y la escultura vasca. Un loco. Un genio. Un laboratorio experimental».

¿Hay mucha obra de Oteiza en colecciones privadas?

Está representada en la Fundación Museo Jorge Oteiza, y en las mejores colecciones tanto públicas como privadas internacionales. Contamos con una herramienta para conocer la obra del escultor de Orio, el catálogo que analiza 2.700 obras del escultor vasco, editado por la Fundación y diseñado, catalogado y escrito por Txomin Badiola bajo el título «Oteiza. Catálogo Razonado de escultura».

¿Además de en la fundación que lleva su nombre, existe obra expandida museos internacionales?

La obra de Jorge Oteiza está representada en todos los Museos Españoles, e internacionales. Como ejemplo te nombro el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía MNCARS en Madrid, el Guggenheim de Bilbao, en Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo en Vitoria-Gasteiz, el Macba de Barcelona, el Museo de Bellas Artes de Santander, o el Museo de Arte Contemporáneo Español de Valladolid. La obra del maestro cuenta también con representación en fundaciones e instituciones españolas tales como el Museu d´Art Espanyol Contemporani (Fundación Juan March)de Palma de Mallorca, Fundación Telefónica de Madrid, Fundación BBVA también de Madrid...

¿Van a sucederse en la Galería David Bardía iniciativas como esta, exposiciones de los grandes del arte contemporáneo?

Nuestra galería se ha propuesto, con su renovación estética, dar un salto cualitativo, celebrando anualmente exposiciones homenaje a grandes artistas con gran trascendencia internacional. Estamos preparando una exposición homenaje para el 2023 de Pablo Picasso, coincidiendo con el 50 Aniversario de su muerte y un homenaje a Salvador Dalí para el 2024.

¿Es rentable una exposición tan extraordinaria para una galería como la suya?

Pensar en la rentabilidad no es nuestro objetivo, ya que lo que pretendemos es apostar por un proyecto expositivo de alta calidad. En esta nueva etapa queremos captar la atención de grandes coleccionistas para que tengan un referente donde poder conseguir y acercarse a obras de grandes maestros. Estamos cubriendo un espacio que el mercado está pidiendo.

¿Qué opina del vandalismo que llevan a cabo activistas medioambientales en museos de todo el mundo contra cuadros míticos del arte universal?

Me gustaría destacar su temprana edad. Con estos actos vandálicos contradictorios quieren defender un objetivo y atacan otro igual o más importante que es el arte y la cultura de un país. Deberían aprender un poco más de sensibilidad hacia esa cultura. No tiene sentido la defensa de un activo desde la destrucción del patrimonio intelectual. Los artistas siempre han sido visionarios que nos han abierto caminos hacia la reflexión, por lo que su ataque no tiene sentido. La violencia a lo que es de todos jamás debe estar justificado y tampoco se puede considerar ninguna forma de arte, sobre todo cuando pones en riesgo algo tan importante como el patrimonio artístico. Si quieres cuidar el planeta, cuídalo y no destruyas lo que hay dentro.