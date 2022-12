“Clair de lune”: una noche desde el cielo de Madrid

El pasado octubre, cuando María Porto se encontraba en vísperas de inaugurar una exposición, explicaba a este diario que “no hay mayor apuesta que poner tu dinero y tu alma en la obra de alguien”. La galerista, que trabajaba entonces junto a la artista Elena Ksanti para su proyecto “Portal”, aseguraba que “a veces incluso a los galeristas nos cuesta desprendernos de algunas pinturas, pero piensas que va a casa de gente que la va a disfrutar, que va a vivir con ella y le va a dar otro sentido, y eso tiene más peso”. Una idea que proyecta hacia su galería como punto de encuentro, no solo del arte y la persona, sino también de la creación y la reflexión, del coleccionista y la obra, de la curiosidad y el descubrimiento. Ahora, demuestra cómo mantiene estas bases con “Clair de lune”, muestra que se inaugura mañana martes 20 de diciembre a las 19:00 horas.

La exposición, que estará en la Galería María Porto hasta finales de enero de 2023, cuenta con obras de Aroosh y Nitush Mahipal, hermanos y artistas de la India, cuyo equipo es conocido como Domus Number 4. Así, la muestra nace de la confianza y fascinación por el arte y por una propuesta diferente. Explica Porto a LA RAZÓN que “vi una obra suya en una exposición y me enamoré de su trabajo. Para la muestra, me dejan cuatro obras, que se han vendido a colecciones internacionales”. Se trata, además, “de su primera exposición individual en España, y diría que también en Europa”.

María Porto, en su galería FOTO: David Jar La Razon

“Claire de lune” es una serie de obras donde los hermanos Mahipal “se han inspirado en Madrid, desde el anochecer de su cielo hasta el amanecer”. Así, la galería muestra una secuencia de estas piezas que capturan y plasman las fases de la luna. Un reflejo de hasta qué punto, a lo largo del tiempo, los ciclos lunares han determinado numerosos aspectos del devenir de la humanidad, y por tanto han podido servir de inspiración y fuente de ideas para el ámbito creativo y artístico.

Luz, contrastes y espectadores

Cuando la galería acogió la muestra de Elena Ksanti, Porto explicaba cómo “he aprendido a trabajar con alguien que no estaba en España, lo que normalmente no es fácil. Pero ha ido sobre ruedas, a partir de ahora me voy a atrever a hacer más exposiciones de artistas de fuera”. Y así lo ha hecho, en este caso con Domus Number 4, equipo artístico que “nace de la fusión entre arte, escultura y objetos funcionales, introduciendo arte contemporáneo en los diferentes elementos de los espacios”, explican en su web oficial. Unos artistas que, a través del acero inoxidable, crean un arte escultórico atemporal “que es la pieza central que completa y eleva una estancia, y dota al espacio de carácter”, añaden.

Los hermanos Mahipal, cautivados por el brillo de la luna, su belleza devastadora y sus imperfecciones, crean para “Clair de lune” una serie de piezas impregnadas “de reflejos de ensueño que incitan a una contemplación cargada de sensualidad, pero también a la melancolía que transmite un astro en su soledad”, explican desde la Galería María Porto. “Dando un paso más allá de lo tradicional -continúan-, las obras escultóricas de Domus Number 4 incorporan un sinfín de elementos, teniendo como protagonistas más inmediatos la luz, los contrastes y, sobre todo, al espectador”. Una perspectiva que, en definitiva, provoca que la obra se convierta en una experiencia única para cada individuo, que la percibe desde su propia interpretación sensorial.