Ariana Grande se une al elenco de la temporada 13 de American Horror Story, junto a otras leyendas de la serie

La antología de terror American Horror Story se prepara para su decimotercera temporada con un reparto que ha desatado la euforia entre los fans. La cantante y actriz Ariana Grande se une al elenco de la nueva entrega, que marcará el regreso de cuatro de las figuras más icónicas de la serie: Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters y Angela Bassett.

Según adelantó Variety, el rodaje de esta nueva entrega ya está en marcha bajo el título provisionalAmerican Horror Story: Purge. Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, fuentes cercanas a la producción describen el proyecto como un regreso a las raíces del terror psicológico, con una ambientación más oscura y un enfoque centrado en los límites morales de la redención y el castigo.

Para Ariana Grande, este supone su regreso a la televisión tras varios años dedicada a la música. La artista, que debutó en Victorious (Nickelodeon) y más tarde participó en Scream Queens (también creada por Murphy), interpretará a un personaje “clave” dentro de la narrativa de la temporada.

Jessica Lange, que había estado alejada de la franquicia desde Apocalypse (2018), volverá a interpretar un papel original, aunque no se ha revelado si retomará alguno de sus personajes anteriores o si encarnará a una figura completamente nueva. Sarah Paulson, por su parte, regresa tras su ausencia en la duodécima temporada, consolidando la esperada reunión de las actrices más queridas por los fans.

El creador Ryan Murphy ha prometido que la temporada 13 será “una carta de amor al horror clásico y al espíritu original de la serie”, recuperando el tono gótico y atmosférico de entregas como Murder House y Asylum. La producción corre a cargo de FX y 20th Television, con estreno previsto para mediados de 2026 en Hulu y Disney+ (en España y Latinoamérica).