Así suena el nuevo tema de Rosalía en "espanglish" “LLYLM (Lie like you love me)”

Después de un año lleno de éxitos en el mercado anglosajón, con parabienes de crítica y público y elegida como lo mejor del año 2022 tanto en directo como en estudio, Rosalía acaba de lanzar un nuevo tema con título y letra en inglés (aunque no toda), titulado “LLYLM” (“Lie like you love me”) y destinado a conquistar el mercado anglosajón. La artista catalana había compartido un fragmento de un minuto de la nueva canción, pero, a las pocas horas, ya se había filtrado íntegra en las redes sociales, antes de su publicación oficial.

"Y es que hoy es carnaval, yo soy de aquí y tú eres de allá, lo diré en inglés y me entenderás", canta la artista entre palmas en el fragmento que precede al estribillo en el idioma de Shakespeare: "I don't need honesty / Baby, lie like you love me, lie like you love me / Cover me in a dream. I'll be yours, our fantasy / Who need the honesty / Baby, lie like you love me, lie like you love me / Maybe the happy end becomes real enough for me".

Esta no es la primera ocasión en que Rosalía compone una canción en inglés, ya que fue coautora de "Barefoot In The Park", un tema de 2019 en el que cantaba con el músico británico James Blake, y también de la nueva versión que grabó de "Blinding Lights" con The Weeknd en 2020, informa EFE. Sin embargo, sí sería la primera vez que lo hace en solitario. En su primer álbum, "Los Angeles" (2017), incluyó una reinterpretación de "I See a Darkness", original de Will Oldham que también cantó Johnny Cash en el pasado.

"LLYLM" ("Lie like you love me") llega solo diez meses después de la publicación de su aplaudido tercer disco de estudio, "Motomami" (2022), que la crítica especializada situó entre lo mejor de la cosecha musical mundial de 2022.