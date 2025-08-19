Tres menores detenidos por una brutal agresión en Calahorra que dejó a un joven en estado grave

La Guardia Civil ha detenido a tres jóvenes, de 19, 17 y 15 años, todos ellos vecinos de Calahorra (La Rioja), por su presunta implicación en una violenta agresión ocurrida en la madrugada del pasado día 10 en una de las zonas de ocio del municipio, en la que un joven de 23 años sufrió heridas de carácter grave tras recibir un fuerte golpe en la cabeza.

Según ha informado este martes la Comandancia de La Rioja en una nota., los detenidos, algunos con antecedentes penales y administrativos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial y de la Fiscalía de Menores.

En el lugar del altercado, la Policía Local, la Guardia Civil y los servicios sanitarios localizaron a la víctima, tendida en el suelo con un fuerte golpe en la cabeza. Junto a él se encontraba otro joven, visiblemente alterado, que trataba de asistirlo.

Debido a la gravedad de las lesiones, el herido fue trasladado de urgencia, en primera instancia, al Hospital Fundación de Calahorra, y después a la Clínica Universitaria de Navarra, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Gran alarma social

Los primeros testimonios recabados en el lugar apuntaban a que el joven podría haber sido atacado con un bate de béisbol o con un objeto similar. Poco después, los agentes tuvieron acceso a un vídeo en el que se aprecia s la víctima herida en el suelo, rodeada por varios individuos con actitud agresiva, y cómo uno de ellos, antes de abandonar el lugar, le propina una patada.

A la vista de la gravedad de los hechos, la Guardia Civil puso en marcha una investigación exhaustiva, que culminó con la identificación y detención de los presuntos agresores.

El caso ha generado una gran alarma social en Calahorra, con numerosas publicaciones en redes sociales y a la convocatoria de una manifestación en repulsa por lo ocurrido.

Según indicios recabados por los agentes, la conducta de todos los implicados en este suceso no fue fruto de la casualidad, sino que responde a acciones premeditadas y reiteradas. Los detenidos muestran una actitud habitual de enfrentamiento y provocación en zonas de ocio, donde presuntamente acuden con la intención de originar altercados e incitar reacciones violentas por parte de terceros.