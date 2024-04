De Beckham a Zidane: ocho futbolistas que se "pasaron" al cine y aparecieron en grandes películas o series

En la historia del cine, muchas son las personas que, sin ser actores o actrices, han aparecido en las distintas películas, series o documentales con alguna intervención, saliendo en una o más escenas y protagonizando algún cameo. Celebrities, cocineros, personajes ilustres... Y futbolistas. Varios magos del balón han dejado aparcado en algún momento el esférico y los entrenamientos para aparecer en la gran pantalla. Muchos son los ejemplos, desde el ex jugador del Madrid Zinedine Zidane hasta el galáctico David Beckham. Estos son algunos ejemplos.

Pelé, en "Evasión o Victoria" (1981)

"Evasión o Victoria" es una de las películas más conocidas sobre la Segunda Guerra Mundial. La película estadounidense fue estrenada en 1981. Una obra protagoniza por granes como Sylvester Stallone, Michael Caine... Y Pelé. El mítico jugador de fútbol brasileño apareció en el largometraje.

La película estaba inspirada en un hecho sucedido en Ucrania, concretamente en el Kiev ocupado por Hitler. Un grupo de oficiales nazis organiza un partido de fútbol entre soldados y prisioneros de guerra. Basada en hechos reales, el acontecimiento que refleja la película ocurrió en agosto de 1942, cuando el FC Start, un equipo de exjugadores del FC Dinamo de Kiev (en gran parte), se enfrentó al más potente equipo alemán.

Un encuentro literalmente a vida o muerte, pues los que perdieran, serían ejecutados. Los ucranianos ganaron a los alemanes con una importante humillación por partida doble (a la semana siguiente, se repitió aquel partido, con mismo resultado). Pese a ello, los ucranianos fueron detenidos y asesinados.

Zinedine Zidane en "Astérix y Obélix en los Juegos Olímpicos" (2008)

Película de 2008, es una coproducción alemana, española, francesa e italiana, sobre las míticas historietas de Astérix y Obélix. Se reunían los mejores atletas del mundo antiguo en Grecia para la celebración, y con ayuda de estos dos personajes, el joven galo Lunátix participará en las pruebas con el fin de obtener la mano de Irina, la bella princesa griega.

Una película en la que aparecen personajes como Alain Delon, que interpreta a Julio César; Gérard Depardieu, quien hace de Obélix, o Clovis Cornillac, con el papel de Astérix. Y entre todos, también aparece Zinedine Zidane, mítico jugador del Real Madrid o Juventus y ganador de Champions tanto como futbolista como entrenador del equipo madrileño.

Neymar Junior en "La Casa de Papel"

"La Casa de Papel" es una de las grandes producciones españolas cuyo éxito llegó a Netflix y tuvo una gran repercusión tanto en el país como internacionalmente. Una de las mejores series propias de España de los últimos años, en el que han participados grandes actores y han aparecido personajes famosos y conocidos, como Neymar Junior, ex del Barcelona y PSG.

En la escena, aparece interactuando con El Profesor y Berlín.

Íker Casillas en la saga "Torrente"

La saga de "Torrente" cuenta con cinco películas. Todas ellas dirigidas por Santiago Segura, y se refiere a largometrajes españoles que tuvieron un gran éxito como comedia. El actor y director aprovechó para incluir a varias personas conocidas en cada película, y por supuesto, también participaron futbolistas. Iker Casillas fue uno de ellos, haciendo su aparición en la tercera parte de la saga.

No fue el único, pues en su escena, apareció con otros madridistas como Guti e Iván Helguera. Pero también aparecieron otros futbolistas como Sergio Ramos, Fernando Torres, el Kun Agüero o Cesc Fábregas.

Zlatan Ibrahimovic en "Astérix y Obélix: El reino Medio" (2023)

Otra de las películas de los míticos dibujos fue "El reino medio", y también contó con futbolistas. En este caso, apareció Zlatan Ibrahimovic, estrella sueca y ex futbolista del Barcelona, Milán o PSG.

La emperatriz china Han Xuanda es derrocada en un golpe de Estado, dirigido por un tal Deng Tsin Qin. La hija de la emperatriz, Fu Yi, llega a la Galia para buscar la ayuda de Astérix y Obélix, ya que su fama es conocida hasta en Shangai.

Eric Cantona en "Elizabeth" (1998)

El niño terrible del fútbol francés, Eric Cantona llevó una exitosa inmersión en el cine tras su retiro. Su punto más álgido en la Gran pantalla fue en 1998 cuando interpretó a Paul de Foix en “Elizabeth”, una película protagonizada por Cate Blanchett y que fue candidata al Oscar como Mejor Película.

Cantona se retiró a los 30 años, en 1997, y pese a que muchos clubes lo buscaron para que regresara, él nunca quiso volver a jugar como profesional.

David Beckham en "King Arthur: Legend of the Sword" (2017)

El futbolista inglés tiene una película con su nombre ("Quiero ser como Beckham") pero nada tiene que ver con este filme en cuanto a participación directa. Sí tiene un par de apariciones en otras producciones del séptimo arte.

Las más conocidas son "King Arthur: Legend of the Sword" y "The Man from U.N.C.L.E".

Stan Collymore en "Instinto básico 2" (2006)

Este díscolo jugador inglés tuvo un paso efímero por el Real Oviedo y su salto al cine llama la atención. En 2006 compartió escena con la espectacular Sharon Stone en "Instinto Básico 2".

Su personaje, un amante fatal de la Stone no duraba mucho pues a los cinco minutos ya se lo había cargado. El futbolista cumplió la fantasía de medio mundo al tener 30 minutos de sexo con la actriz.