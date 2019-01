Brahms por los de casa

Obras de Brahms. Violín: Veronika Eberle. Orquesta Filarmónica de Hamburgo. Director: Kent Nagano. Auditorio Nacional. Madrid, 22-I-2019.

Algunos se quejaban de tener que volver a escuchar el concierto para violín de Brahms y su cuarta sinfonía. Probablemente se olvidaban que la cosa era de lo más lógica. Si cuando la ONE va al extranjero toca Falla, por qué una orquesta de Hamburgo no ha de tocar Brahms, uno de sus ciudadanos más ilustres. Ibermúsica no se olvidó de ello y quizá para compensar de «tanto» Brahms introdujo como aperitivo más Brahms, pero «retocado» por Jesús Rueda, compositor residente en esta temporada de conciertos. Con la misma plantilla de Brahms suena totalmente a Brahms, porque así lo ha querido Rueda, aunque superponga otros sonidos que aportan parte de su originalidad. Por cierto, la idea de incluir la pieza en este concierto fue del propio Kent Nagano. Veronika Eberle ya nos visitó hace poco más de un año acompañando a Haitink y de nuevo hemos podido admirar el sonido amplio de su Stradivarius «Dragonetti», al que dota de buen gusto y expresividad. Lástima que el vibrante final quedase algo opaco, tanto en el violín como en la orquesta. Disculpen, pero no puedo evitar relatarles que, tras fallecer el maestro García Navarro, logré que tanto Nagano como Pappano estuviesen dispuestos a considerar la dirección musical del Real. Cuando, como patrono del teatro, presenté ambas propuestas se me contestó: «A esos no los conoce nadie». Estaba claro que entonces ellos no y que ahora seguro que sí. ¡En qué manos estamos muchas veces!