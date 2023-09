"Camilo Superstar": queremos saber más, Señor

Cantaba Camilo Sesto a los cuatro vientos, a camisa chorreada y puro manierismo, que «quería vivir», que tan solo quería vivir, en «Algo de mí», la canción que le llevó al estrellato a ambos lados del Atlántico y, en verdad, una confesión existencial nada obvia. Tras el visionado del primer capítulo de la inminente «Camilo Superstar», nueva serie de Atresmedia sobre la vida del artista, lo que el espectador deseará es saber no solo algo, si no todo de él. Con un espectacular diseño de producción y una puesta en escena de época, la mini-serie de cuatro episodios que verá la luz en Atresplayer próximamente, nos transporta hacia la España del tardofranquismo, esa misma que bebía los vientos (y tempestades) por el más querido de los trovadores alcoyanos.

Entre 1972 y 1976, la producción de Montse García, Sonia Martínez y Curro Novallas nos presenta a Sesto en el pico de su popularidad, provocando desmayos entre sus fans y haciendo las Américas a destajo, de Argentina a Chile y de ahí a Brasil, con alguna parada en su residencia de Mallorca. Todo ello, para dar cuenta de la gestación del mito pop, pero también para indagar en la crisis creativa que llevó al artista a embarcarse en su proyecto más ambicioso: la adaptación española del musical «Jesucristo Superstar».

Presentación de "Camilo superstar" en el 71 Festival de Cine de San Sebastián Javier Etxezarreta EFE

Magnetismo musical

Es ahí donde la interpretación de Alejandro Jato («Servir y proteger») se ve forzada a sacar toda la artillería y presentarnos a un Sesto poliédrico, capaz de rendirse a los encantos de la fama, pero talentoso como el que más en su tiempo. Y es ahí, en la serie, durante un viaje a Londres, donde el protagonista descubrirá una de las óperas rock más famosas de todos los tiempos como un refugio de obsesiones e inseguridades. Pero no hay aquí tanta trampa y tanto cartón como, por ejemplo, en «Cristo y Rey», donde la recreación parecía por momentos querer comerse el relato; «Camilo Superstar» está dispuesta desde su primer minuto de metraje a contar la historia de la salvación divina de una carrera y, de paso, pintar un retrato cruel y crudo de una industria, la musical, tantas veces idealizada.

De hecho, llama la atención que Jato busque a su propio Sesto más en el habla y en los gestos que en lo estrictamente físico (no lleva lentillas del color aguamarina de Camilo, por ejemplo), recordando en cierto modo a la interpretación de Diego Boneta de Luis Miguel en la serie homónima de Netflix. Y es que ambas series no solo comparten esa aproximación (lejos de un «Tu cara me suena» con más presupuesto) y lo descarnado de sus personajes, si no que también se hacen grandes por la extraordinaria selección musical que las acompaña. Sin hacer de menos el trabajo de montaje, es difícil discernir si «Camilo Superstar» es realmente magnética o solo estamos siendo embelesados como espectadores por lo icónico de las canciones de Sesto. Sea como sea, el resultado no deja de ser tremendamente efectivo y sí, como el protagonista del musical que centra la trama, «queremos saber. Queremos saber más, Señor».

Presentada en el marco del Festival de San Sebastián, ya un lugar de encuentro anual con lo mejor que tiene para ofrecer Atresmedia en su parrilla otoñal, «Camilo Superstar» rodea a Jato de viejos conocidos de la pequeña pantalla, con Óscar de la Fuente como su primer y controvertido representante, Javier Godino como Jaime Azpilicueta, director de la obra teatral, o Vito Sanz como el periodista Nacho Artime, un clásico de la época en la Cadena SER. Por allí también desfilan Adrián Lastra, dando vida al controvertido Teddy Bautista, o Elena Rivera, dando vida a Paloma San Basilio.

Plenamente consciente de la narrativa en la que se quiere instalar, «Camilo Superstar» es ambiciosa, espectacular y virtuosa en su deconstrucción del mito. Queda por ver, por ejemplo, como aborda la sexualidad tan compleja de Sesto y todos los problemas que le trajo, tanto de propio reconocimiento como con la opinión pública. También, si la serie es capaz de captar el fenómeno en el que se acabaría convirtiendo el mítico musical y cómo, de algún modo, empezó a pintar de color pop la España en blanco y negro. Absolutamente todo de él llegará a partir del próximo 19 de noviembre a la plataforma Atresplayer.