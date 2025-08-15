Casi nadie sabe utilizar correctamente "se trata de": la RAE lo explica

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, señala que la construcción “se trata de” es impersonal, por lo que lo adecuado es que se construya sin un sujeto: “Se trata de un joven”, no “La víctima se trata de un joven”. Con todo, en la prensa aparecen ejemplos como estos: “La renovación del césped se trata de una actuación que venían reclamando los usuarios”, “El dispositivo encontrado se trataba de un avanzado aparato de espionaje” o “Esto se trata de toda una novedad para los eventos futbolísticos”.

Según el “Diccionario panhispánico de dudas”, “se trata de” es una construcción impersonal utilizada con el sentido de ‘ser’ para hablar de algo ya mencionado, por lo que no tiene sujeto. Por ello, en los casos en los que este sí aparezca, lo apropiado es optar por otros verbos como “ser” o “resultar”, en función del contexto exacto. Dado que no tiene sujeto y es impersonal, como también recoge la gramática académica, lo indicado es mantener siempre en singular “se trata de” y no usar “se tratan de”, concordando con un elemento plural: “Se trata de dos complejos de apartamentos con servicios personalizados”, no “Se tratan de dos complejos de apartamentos...”.

Así pues, en los ejemplos del principio, todos con sujeto, se podría haber escrito “La renovación del césped es una actuación que venían reclamando los usuarios”, “El dispositivo encontrado es un avanzado aparato de espionaje” y “Esto resulta toda una novedad para los eventos futbolísticos”. Se recuerda que la secuencia “se trata de” no siempre equivale a “ser” y que, por tanto, puede escribirse en plural en tal caso: “Es un compendio de cartas en las que se trataban de ‘usted’”, dado que se habla del trato que se dispensan mutuamente unas personas.