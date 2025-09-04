Margot Robbie protagoniza la versión más erótica y espectacular de 'Cumbres borrascosas': tráiler y fecha de estreno

La novela Cumbres borrascosas, publicada en 1847por Emily Brontë, es considerada una de las grandes obras de la literatura inglesa. Su historia sobre amor, obsesión, venganza y diferencias de clase social, centrada en la turbulenta relación entre Catherine Earnshaw y Heathcliff, ha fascinado a generaciones enteras y ha sido objeto de múltiples adaptaciones en cine y televisión.

Entre las versiones más recordadas destaca la dirigida por William Wyler en 1939, con Laurence Olivier y Merle Oberon, que fue nominada al Oscar a mejor película. También dejaron huella la miniserie de 2009 con Tom Hardy y Charlotte Riley, y la película de 1992 dirigida por Peter Kosminsky, con Ralph Fiennes como Heathcliff y Juliette Binoche en el doble papel de Catherine Earnshaw y Cathy Linton.

Modernizando un clásico

Ahora, la directora Emerald Fennell, responsable de Una joven prometedora y Saltburn, ofrece una nueva y arriesgada visión con Margot Robbie y Jacob Elordi como protagonistas. El primer tráiler, lanzado por Warner Bros., adelanta una propuesta mucho más sensual y provocadora de lo habitual, con un estilo que puede recordarnos a Los Bridgerton pero con un tono mucho más oscuro.

El avance no escatima en imágenes cargadas de erotismo: cuerpos sudorosos, manos amasando pan de manera sugestiva, dedos entrelazados en bocas, corsés apretados y cortados, y un Jacob Elordi semidesnudo en escenas que combinan deseo y tensión. La propia Robbie aparece como Catherine en varios planos de gran carga sexual, mientras que Elordi encarna a un Heathcliff pasional y obsesivo.

La película cuenta además con Hong Chau como Nelly Dean, Alison Oliver como Isabella Linton y Shazad Latif como Edgar Linton. También se presentan versiones jóvenes de los protagonistas interpretadas por Owen Cooper y Charlotte Mellington, en lo que supone el debut cinematográfico de varios de ellos.

Fecha de estreno

Cumbres borrascosas, con canciones originales de Charli XCX en su banda sonora, se estrenará en cines de todo el mundo el 13 de febrero de 2026, justo a tiempo para San Valentín, con la promesa de ser la versión más erótica y espectacular jamás filmada de la obra de Emily Brontë.