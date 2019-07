«Chernobyl»: Nunca es tarde para revivir un desastre nuclear

Pensábamos que el fin del invierno nos iba a resultar insoportable. Y, ojo, cuando hablamos del invierno no pensamos en los anocheceres a las cinco de la tarde ni en los dinerales gastados en calefacción ni en el tembleque mañanero diario en el camino de la cama a la ducha; nos referimos, claro, al invierno de Poniente. Creíamos que la vida sin «Juego de Tronos» –sin los dragones, los soldados eunucos y los zombis con escarcha– sería terrible. Pero entonces sucedieron dos cosas que aligeraron el trago. En primer lugar, la temporada final de la serie resultó ser rotundamente mediocre, tanto que incluso se recogió un millón de firmas a favor de obligar a sus responsables a rehacerla; en segundo, comprendimos que en la ficción televisiva, como en el resto de cosas, nada es irremplazable. E incluso antes de ver morir a Khaleesi, nuestra atención ya había empezado a desviarse de un mundo fantástico reminiscente del medievo europeo y hacia una planta nuclear siniestrada a 120 kilómetros de Kiev.

La miniserie «Chernobyl» se convirtió en tal fenómeno cultural que, de repente, un territorio abandonado a la radioactividad desde hace tres décadas se transformó en destino prioritario para instagramers. Y aquello nos pilló a todos con el pie cambiado porque, se mire como se mire, sus cinco episodios no se ajustan a lo que suele entenderse por entretenimiento televisivo. Incluso según los estándares afianzados por títulos como «The Wire» y «Breaking Bad», componen un relato abrumadoramente sombrío, tanto por las imágenes de carne humana literalmente disuelta que incluyen como por la cantidad de errores, miserias y crueldades gubernamentales que exponen.

Secretismo

Eso, en cualquier caso, resultó no ser un obstáculo frente a la asombrosa atención de «Chernobyl» al detalle y su abrumadora capacidad para empujarnos al centro del horror burocrático y hacernos entender lo lejos que llegaron las autoridades soviéticas para mantener en secreto el desastre nuclear y salvaguardar así la imagen nacional frente al mundo. Pero el éxito de la serie también tiene que ver con su elocuencia a la hora de hablar no solo de un desastre nuclear a mediados de los 80 en Ucrania sino también del mundo actual, y de cómo las instituciones se interesan principalmente en sostenerse a sí mismas y, como resultado, a menudo propagan mentiras convenientes sobre verdades difíciles. Implícitamente, pues, Chernobyl reflexiona sobre la amenaza de catástrofe inminente que nos acecha a nosotros. El planeta se calienta cada vez más porque es más fácil creer que aún tenemos mucho tiempo para frenar los efectos del cambio climático que asumir la necesidad de tomar medidas urgentes.

Si usted no tuvo ocasión de ver la serie en su momento, quizá pueda aprovechar el verano para poner remedio a eso. Una de las ventajas de la irrupción del «streaming» en nuestras vidas es que, ahora, uno puede ver casi cualquier serie en casi cualquier momento; y eso por consiguiente significa que nunca es tarde para hablar de ellas. Por eso, prácticamente a diario durante este verano, repasaremos no solo las que debuten o regresen a bordo de nuevas temporadas, sino también varias de las que a lo largo de los últimos meses no tuvimos ocasión de destacar. Obviamente, seguiremos olvidándonos de algunas porque hoy, como todo el mundo sabe, hay demasiada televisión. Bendito problema.

+¿Por qué hay que verla?

Es una de las mejores series que han visto la luz en los últimos meses

-¿Por qué podría defraudarle?

No proporciona un buen rato televisivo; más bien lo contrario

¿Cuántos capítulos son y cuánto duran?

Son 5 episodios. Los 4 primeros duran poco más de 1 hora; el quinto son 72 minutos

¿Dónde puedo verla?

Está disponible en HBO España.