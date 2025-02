Cinco palabras que, aunque parezca que están mal escritas, están aceptadas por la RAE y jamás lo habías pensado

más de 100.000 palabras las que se recogen en el evolución del español (o castellano) como lengua. De hecho, es el segundo idioma más hablado del mundo, solo por detrás del chino, pero por delante del universal inglés. Y hablar correctamente nos corresponde como nativos que somos, pues debemos seguir las reglas lingüísticas. No obstante, aunque jamás lo hubiéramos pensado, existen algunas palabras a simple vista "raras", pero que están admitidas por la propia RAE. Sonlas que se recogen en el DRAE (Diccionario de la RAE). Todas ellas han sido aceptadas a lo largo de los años, al igual que otras fueros desechadas por la Real Academia Española, lo que muestra la increíbleDe hecho, es el segundo idioma más hablado del mundo, solo por detrás del chino, pero por delante del universal inglés. Y hablar correctamente nos corresponde como nativos que somos, pues debemos seguir las. No obstante, aunque jamás lo hubiéramos pensado, existen algunas palabras a simple vista "raras", pero que están admitidas por la propia RAE.

La creación se inspiró en la Academia Francesa, y tiene como objetivo trabajar al servicio del idioma español según sus primeros estatutos. Si bien no son normativas de obligado cumplimiento (pues quizás el lenguaje coloquial hace que personas hablen de forma diferente a las reglas establecidas), establece los criterios y las normas que ayudan a oír, hablar, escribir o leer un a lengua con unidad y claridad. Su objetivo, a su vez, es garantizar que el idioma siga evolucionando sin perder su esencia, describiendo, normalizando y facilitando el uso del castellano para que los hablantes (nativos y no nativos) puedan comunicarse de manera efectiva.

Y es que el español es hablado por más de 500 millones de personas en distintos países, con sus respectivos acentos o expresiones. Esto hace que esté en constante evolución, de tal manera que puedan surgir dudas sobre cómo escribir, conjugar verbos o construir oraciones, y estableciendo normas para que el idioma sea comprensible y funcional.

De tal manera que no impone reglas inamovibles, adapta el español a los cambios sociales. Esto hace que palabras relacionadas con las nuevas tecnologías o las generaciones recientes como "selfi" o "crush" estén normalizadas en el español y por ende, sean aceptadas por la RAE. Pero a su vez, crea duda sobre qué está aceptado y qué no, así como palabras que nos suenen extrañas y creamos que no están normalizadas, lo cierto es que la RAE las considera válidas. Estos son algunos ejemplos:

Perreo: se trata del baile propio de la música del reguetón. La RAE lo define como "eróticos movimientos de caderas, y en el que, cuando se baila por parejas, el hombre se coloca habitualmente detrás de la mujer con los cuerpos muy juntos".

Murciégalo: aunque personas que puedan tener algún tipo de dislexia o simplemente desconocimiento de la estructura de la palabra, puedan decir "murciégalo" en lugar de "murciélago". lo cierto es que ambas son válidas, o al menos las dos son aceptadas por la RAE. La academia define a este animal como "mamífero nocturno volador, que se orienta en la oscuridad mediante la emisión de ondas que rebotan en los objetos, y del que existen varias especies". Por su parte, recuerda que "murciégalo", si bien no se usa en el lenguaje culto, es la forma etimológica de murciélago.

Haiga: Sí, "haiga" está aceptada por la RAE. Es una palabra que suena mucha por personas que la usan como sinónimo de "haya". Por ejemplo, decir "lo que haiga", en lugar de "lo que haya". Pero su uso correcto, no obstante, no es ese. "Haiga" está aceptada por la RAE como un sustantivo coloquial, propio de España y que hace alusión al automóvil muy grande y ostentoso, normalmente de origen americano.

Papichulo: La RAE define "papichulo" como "hombre que, por su atractivo físico, es objeto de deseo". Una palabra muy usada en México, Paraguay y Puerto Rico, pero que también se escucha en España debido a la multiculturalidad. Entró hace unos años en el diccionario, y se recoge como válida, aunque pensáramos que no.