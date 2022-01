La historia de Basquiat como artista pronto se contará en una película biográfica

La historia de Jean-Michel Basquiat se contará bajo el nombre de ‘Samo Vive’, inspirada en el manto que Basquiat usó como una misteriosa etiqueta de grafiti en las calles de Nueva York. Con una banda sonora de Geoff Barrow y Ben Salisbury de Portishead, quienes juntos compusieron partituras notables para ‘Annihilation’, ‘Ex Machina’ y ‘Free Fire’, se espera que el rodaje se realice en el otoño.

La película biográfica está siendo desarrollada y financiada por Endeavour Content y el director Julius Onah, cuyos créditos incluyen ‘The Girl Is in Trouble’ de 2015, ‘The Cloverfield Paradox’ de 2018 y ‘Luce’ de 2019. Onah escribió en una declaración para la película: “En pocas palabras, el trabajo y la vida de Jean-Michel Basquiat han sido una inspiración absoluta. Cuando comencé a aprender sobre él a la edad de 14 años, fue increíble descubrir a alguien que audazmente forjó su propio camino en un mundo donde la mayoría de los que no encajaban en el perfil esperado de un artista fino no habían podido (es decir, blancos y hombres). Aunque todavía no podía apreciar completamente la enormidad de lo que significaban los logros de Jean-Michel, ciertamente podía sentir que había algo tan innovador y único en ellos”.

A los 22 años, Basquiat se convirtió en el artista más joven en exponer en la Bienal Whitney de Nueva York. Solo cinco años después, en agosto de 1988, murió a la edad de 27. Pero a pesar de su trágicamente breve carrera, Basquiat siguió siendo una figura influyente en el mundo internacional. En 2017, su pintura ‘Sin título’ se vendió por $ 110,5 millones en una subasta, lo que lo hizo una de las obras de arte más caras de la historia. Según Onah, “Jean-Michel Basquiat redefinió la idea de quién asciende a las mayores alturas del mundo de las bellas artes”.

La obra de Basquiat nombrada 'Sin título' creada en 1982 y vendido por $ 110,5 millones en una subasta

El director atribuye parte de su aprendizaje sobre el artista a la película biográfica de 1996 Basquiat, dirigida por el pintor Julian Schnabel. “Pero cuanto más crecía y más aprendía sobre Jean-Michel, más comencé a sentir que su historia no se había contado completamente en el cine. Nunca hemos visto el espectro completo de la increíble vida de Basquiat como artista negro e hijo de la diáspora africana inmigrante”.