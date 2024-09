Acoso y persecución: así fue el caso Nevenka que Icíar Bollaín lleva al cine

Acaba de arrancar en San Sebastián el icónico festival cinematográfico, y comienzan ya por tanto a sucederse las grandes novedades de la nueva temporada del cine español. Este sábado es el turno de una de las producciones más esperadas del certamen, y que viene de la mano de la ganadora de dos Premios Goya por "Te doy mis ojos", Icíar Bollaín. Esta vez, la cineasta madrileña ha vuelto a escoger un pedazo de la historia de España, para retratar uno de los casos políticos más incómodos que se conocen. Presenta a competición por la Concha de Oro "Soy Nevenka", cinta donde revisa la historia de Nevenka Fernández.

¿En qué consistió el caso? ¿Qué pretende retratar la cinta? Economista española, Nevenka fue concejal de Hacienda de Ponferrada entre 1999 y 2000. Un periodo de tiempo en la política que le haría vivir los peores años de su vida. Fue en septiembre del año 2000 cuando Nevenka pidió la baja por depresión en dicho Ayuntamiento, y se trasladó a Madrid. Entonces tenía sólo 26 años, y denunció haber sido acosada sexualmente y laboralmente por el entonces alcalde de Ponferrada Ismael Álvarez, miembro de su propio partido, el Partido Popular. Habían mantenido una relación durante algunos meses, en 1999, pero fue finalizada, hasta que en marzo de 2001 salieron a la luz los sufrimientos que vivió Nevenka, denunciando a Álvarez por acoso sexual.

Nevenka Fernández, en la actualidad, en un fotograma de la serie de Netflix Netflix Cedida

Marcha a Londres

Nevenka es conocida como la primera mujer española en lograr la condena de un cargo político. La sentencia, conocida el 30 de mayo de 2002, impuso a el ya ex alcalde de Ponferrada una pena mínima, pero el caso tuvo una gran repercusión mediática a nivel nacional, así como hizo historia, pues por primera vez un político español era condenado por acoso sexual. Fue sentenciado a nueve meses de cárcel y una multa de 6.480 euros, así como una indemnización a la víctima de 12.000 euros.

No obstante, si bien la afectada ganó la batalla judicial, no lo hizo a nivel social, pues llegó a recibir duras críticas. Además, al haber pasado a ser una figura pública, no solo en la política si no también en la comentada tesitura, le resultó difícil encontrar trabajo en España. Se trasladó a Londres, mientras que Álvarez, tras salir de la cárcel, volvió a presentarse como alcalde de Ponferrada en las elecciones municipales de 2011.

La historia, como se ha mencionado, tuvo un gran eco a nivel nacional, y dejó huella en el panorama político y social de los últimos años. Tal fue así que Juan José Millás escribió un libro el caso, titulado "El caso de Nevenka Fernández contra la realidad", así como ahora Bollaín lo lleva al cine, en una cinta que optará por el gran premio de Donostia.