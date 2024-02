El actor egipcio Bassem Youssef asegura haber sido vetado de "Superman: Legacy" por sus opiniones sobre Israel

El actor egipcio Bassem Youssef asegura que ha sido vetado del casting de "Superman: Legacy", película para la que había recibido una oferta pero en la que finalmente no estará presente. El actor tuvo una intervención viral en televisión en la que criticaba las actuaciones de Israel en Gaza después del atentado terrorista de Hamás. El actor participó en el programa de Piers Morgan respondiendo con toneladas de ironía a los argumentos a favor de los actos de Israel.

El actor ha lamentado en declaraciones a la web de contenido político "Salon" que haya sido apartado del filme. "En Estados Unidos de América se puede hablar de Joe Biden y de Donald Trump pero no se puede criticar a un gobierno extranjero. Es algo muy triste", dijo Youssef después de reconocer que estaba "amargado" por haber perdido el papel debido, a su juicio, a sus opiniones políticas.

"Me contrataron para ''Superman'' pero luego me dijeron que habían cambiado el guion. Quiero suponer buena fe. Quiero creer que es verdad", señaló el intérprete. "Entiendo que quizá la gente que está al mando, que tomó la decisión, me miró y no quiso tenerme", explicó Youssef. "Y quizá lo entiendo". "Pensé: 'oh, al diablo con DC, al diablo con Warner Bros'. Pero luego, entiendo la carga emocional que tiene esa gente. Quiero decir, esa gente tiene una conexión con Israel. Para ellos Israel no es un lugar, no es sólo un país, es una conexión emocional, porque esas personas y sus antepasados pasaron por un trauma generacional que yo entiendo".