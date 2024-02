Investigan a Jacob Elordi por una presunta agresión en Australia

Durante estos últimos meses, Jacob Elordi se ha situado como uno de los actores del momento. Fue desvelado al mundo y reconocido por público y crítica en "Euphoria", y sus apariciones recientes en películas como "Priscilla" o "Saltburn" le han conferido el definitivo salto a la fama. El actor australiano vuelve ahora a copar titulares, pero esta vez no se trata de ninguna interpretación o crítica cinematográfica, sino que protagoniza una polémica. Elordi está siendo investigado por la policía de Nueva Gales del Sur (Australia) tras haber agredido presuntamente a un productor radiofónico, según informa la edición australiana del "Daily Telegraph".

Apunta la citada publicación que los hechos habrían tenido lugar en Sidney, cuando el actor recibió la visita de Joshua Fox, trabajador en el programa "The Kyle & Jackie O Show" y quien habría sido agredido. Fox ha narrado su versión de los hechos, y explica que le pidió a Elordi un poco del agua de su bañera para regalársela a su compañera del programa. Su objetivo era hacer una referencia a una de las icónicas escenas de "Saltburn", donde Barry Keoghan bebe del agua donde se ha bañado y masturbado el personaje que interpreta Elordi. Con esto, el presentador también asegura que el de "Euphoria" habría intentado estrangularle en un arrebato de ira.

El enfado del actor se habría producido a raíz de esta broma, y según Fox Elordi le pidió que dejase de rodar y borrase el vídeo de ese comentario. Fox se negó, y ahí fue cuando supuestamente el actor perdió los nervios. "Yo me negué porque me sentía incómodo en aquel momento y aquella era la única prueba", apunta Fox a los medios australianos, "y entonces a Jacob se le fue la pinza, me empujó contra la pared y me echó las manos al cuello", relata.

No hay información oficial hasta el momento, más que el del informe policial en el que se confirma la investigación de una "presunta agresión". Si bien recogen que la víctima no sufrió daños, el estudio del caso continúa en marcha: "El sábado 3 de febrero, en torno a las 3.30 PM, la policía recibió el informe de que un varón de 32 años había sido presuntamente agredido por un varón de 26", reza dicho informe.