Un corto español para celebrar el día de "Star Wars"

Dirigido por Rodrigo Blaas y el estudio de animación El Guiri, "Sith" es un cortometraje que forma parte de la segunda temporada de "Star Wars: Visions", la antología de animación que Disney+ ha estrenado en el día en que se celebra "El día de Star Wars", el 4 de mayo. En esta pieza, Blaas relata la historia de una joven, Lola, a la que pone voz Úrsula Corberó, que quiere seguir su propio camino pero es constantemente acechada por su antiguo maestro, interpretado por Luis Tosar. "No tuvimos ninguna línea roja, pero al mismo tiempo nos dijeron que lo más interesante era crear personajes originales", explica el director.

"La mitología de 'Star Wars' se ha expandido mucho, es difícil seguir todo lo que tiene. Pero lo que es interesante es que también es muy sencilla, y creo que eso es lo que le hace tan próxima al público. No es difícil de contar, de explicar qué es un sable láser o la Fuerza, qué significa esto, los diferentes colores...", reflexiona Blaas a Europa Press. "Parte de la problemática de cuando estás escribiendo para formato largo, televisión o cine, es que tienes que simplificar y crear una mitología, sobre todo si estás haciendo algo original. Parte de ese trabajo ya estaba hecho", añade Blaas sobre su trabajo respecto a los cimientos de "Star Wars" para crear "Sith". Veterano animador con amplia experiencia en estudios como Pixar o DreamWorks y ganador de un Emmy por la serie "Trollhunters", reconoce que no habría imaginado poder trabajar en la franquicia galáctica. "Es una llamada que no te esperas", reconoce.

"Es una forma de plantearte una historia, en la que no solo conectas con cómo te ha influenciado una mitología como 'Star Wars', sino que parte del desafío era poder crear algo original. Puedes crear personajes que conecten con esa mitología, pero son tuyos porque lo has creado tú, los has escrito", señala el director. Y ante ese lienzo en blanco, Blaas quiso añadir elementos que recordasen a España, pues es la cultura que mejor conoce. Por ello, en "Sith" pueden apreciarse algunas referencias visuales al país. "Cuando te encuentras con diseños tan icónicos como un sable láser, un hangar, un asteroide o un sistema donde están viviendo estos personajes, empiezas a rascar, a ver dónde te lleva. Y siempre me ha fascinado el acero español, cómo se trabajaban esas espadas", indica, detallando que uno de los personajes porta la espada del Cid Campeador.

"Cuando pensábamos en la empuñadura y en los detalles, uno de los primeros que pensamos fue la Tizona", revela. "Queríamos darles dos estilos diferentes de lucha, uno más medieval, de mover la hoja y poder destrozarlo todo, como hacían en las luchas medievales; y el de Lola, cuya espada es más bien un estilete o una katana. Queríamos incluso trabajar técnicas de esgrima española, así que estuvimos haciendo mucha búsqueda de todo esto para poder ponerlo", explica Blaas, que celebra la apertura cultural que permite "Star Wars: Visions". "Lo interesante de la serie es que es como un prisma donde puedes ver diferentes puntos de vista de la saga", cuenta, poniendo como ejemplos los cortos realizados en Chile, Irlanda, Francia o India, entre otros países.