Crítica de "Arthur": no sin mi perro ★★ 1/2

Director: Simon Cellan Jones. Guion: Michael Brandt. Intérpretes: Mark Wahlberg, Simu Liu, Paul Guilfoyle, Rob Collins, Ali Suliman. Estados Unidos, 2024. Duración: 108 minutos. Drama.

Lo confieso: si debo escribir sobre una película donde hay un perro de por medio que sufre (y no les digo nada cuando se trata de una cinta de terror, donde los pobres acaban cayendo los primeros casi siempre) me pongo a temblar como si lo que cuentan fuese cierto. Y «Arthur», para más narices, está basada en una historia real que protagoniza un Mark Wahlberg en horas profesionalmente bajas, lo que no significa que continúe teniendo un cuerpazo de vértigo. Mikael Lindnord, el capitán del equipo del llamado atletismo de aventura (léase raid, es decir, la conjunción de dos o varios deportes de resistencia incluida la navegación, el campo a través, el ciclismo, el remo, la escalada... un martirio chino) tiene un extraño encuentro durante la carrera de 400 millas en la jungla ecuatoriana, cuando en su camino se cruza un perro callejero. Malherido, hambriento, cansado de estar solo, de escapar de las palizas humanas. Y desde que Lindnord le da de comer, Arthur, así lo llamará, decide seguirlo durante el resto del durísimo recorrido. Hay varias escenas de acción algo rutinarias y previsibles, y una deriva final melodramática y conmovedora para quienes adoren a los caninos. Menos mal que tampoco se trata de «Siempre a tu lado. Hachiko», porque aquella sí que era para sacar el pañuelo y ya no recogerlo hasta que aparece el «The End»

Lo mejor: que se trata de una película ideal para los amantes de los perros y el cine de aventuras

Lo peor: lo perdido que parece estar, profesionalmente hablando, Wahlberg estos últimos años