Crítica de "Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina": la panfletaria visión de Pappé ★★

La Historia sirve para contar la verdad o para crear un relato del pasado que se ajuste a un discurso político. Si el historiador hace gala de ser comunista, posmoderno y justiciero para abordar su objeto de estudio ya sabemos qué va a contar si habla, por ejemplo, de Israel y Palestina. Un ejemplo es Ilan Pappé y su "Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina". El autor pretende demostrar que Palestina no era una tierra despoblada, que no hubo judíos en la zona durante la época romana, que el imperialista Reino Unido apoyó al sionismo para crear Israel y llevó a cabo una "limpieza étnica" de palestinos en 1948 continuada por los israelíes, y que los judíos europeos colonizaron el paraíso africano para explotarlo como avariciosos capitalistas.

GRAFCAT4416. BARCELONA, 25/02/2025.- El historiador israelí Ilan Pappé, que acaba de publicar el ensayo 'Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina', considera que la solución al conflicto en la región "no pasa por la existencia de dos estados", como promueven algunos países. EFE/Quique García Quique García Agencia EFE

A partir de ahí, Pappé afirma que Hamás no es un grupo terrorista, sino un movimiento "anticolonialista" en una "lucha de liberación". Por cierto, el argumento es el mismo que ha dado ETA en España.

Justificando la violencia

Israel no debería existir, dice Pappé, nacido en Haifa (Israel), pero acomodado en Exeter (Reino Unido). La violencia está justificada por la "hipocresía" de EEUU y Europa, la colonización judía y la derechización del gobierno israelí. Incluso afirma que el recuerdo del Holocausto es un constructo cultural para blanquear la colonizacion de Palestina. La solución de Pappé, que fundó un partido nacional-marxista-leninista proárabe, es la disolución de Israel y la creación de un Estado binacional, el de la «Palestina histórica». Pappé es un panfletista de éxito entre la extrema izquierda, pero un estafador como historiador.

Portada del libro "Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina Capitán Swing Capitán Swing

Cree que la verdad histórica no existe, sino que solo hay un conjunto de narrativas igualmente válidas. A pesar de esta aparente permisividad, es partidario del boicot a las universidades israelíes, a sus investigadores y docentes, y a sus obras. En el libro usa el lenguaje posmoderno que divide a la gente en víctimas y opresores, y lo hace sin matices para manipular las emociones del lector. No obstante, entre las "víctimas" excluye a las mujeres que sufren el machismo o a los homosexuales que son perseguidos en las sociedades árabes y musulmanas, pero no en Israel.

Lo mejor

La claridad expositiva con que muestra sus hechos y argumentaciones.

Lo peor

La doble moral que utiliza a la hora de enjuiciar la violencia según quién la cometa.