Crítica de "El último late night": la mejor y más televisiva película de terror de los últimos tiempos ★★★★

Dirección y guion: Cameron y Colin Cairnes. Intérpretes: David Dastmalchian, Laura Gordon, Ian Bliss, Faysal Bazzi. Fotografía: Matthew Temple. Australia, 2023. Duración: 93 minutos. Terror.

Año 1977. Las calles de EE UU revientan por los disturbios, la desconfianza, el racismo y la violencia. Estamos en la era satánica, alguien proclamó entonces. La televisión, ese todopoderoso medio capaz, asimismo, de las mayores atrocidades y basuras, intentaba entretener a cualquier precio, aunque lo que realmente les importara fuesen los audímetros de audiencia. A Fellini le habría provocado curiosidad este título, aunque sea de un género tan ajeno a él. En el fondo, la verdad, Federico fue siempre un género en sí mismo. Jack Delroy presenta un programa nocturno de entrevista con numerosos seguidores. Sin embargo, tras la muerte de su esposa, decide retirarse un tiempo, lo que provoca que el índice de popularidad del ex locutor baje. Tras volver al espacio apuesta por un especial con motivo de la noche de Halloween que nadie olvide nunca. Y a fe que lo consigue. Como los hermanos Cairnes con este notable filme trufado de médiums, de estafadores, de niñas poseídas, de parasicólogas, de muertes atroces, de momentos «Carrie» y algún que otro Roger Corman. Un filme de terror e ideología con poso, inteligente, que recrea rematadamente bien aquellas (¿estas?) tertulias del todo vale y que posee un final memorable y delirante. Poco le podemos pedir más a una película que advierte: la vida personal no es el espectáculo. Lástima que muchos no lo hayan entendido ni lo entiendan jamás.

Lo mejor: es un filme con trasfondo terroríficamente brutal, inteligente y entretenido

Lo peor: sin que sirva, para nada, de precedente, la cinta nos pareció cortita