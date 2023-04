¿Cuál es el origen de la expresión "A buenas horas mangas verdes"?

Es una expresión curiosa, que se utiliza frecuentemente en castellano y que tiene un significado claro, según precisa el Instituto Cervantes: "Se emplea cuando la solución ya ha venido por otra vía, o no llega oportunamente, o ya no tiene interés". Es decir, que se lo decimos a alguien que quiere resolver algo que ya hemos resuelto nosotros o que ya no hace falta que intervenga. Su significado, además, encierra una crítica a nuestro interlocutor: "Se censura la demora en atender las necesidades o en solucionar los problemas". Pero, ¿cuál es el origen histórico de esa expresión? ¿A qué "mangas verdes se refiere e dicho? Hay un origen histórico muy antiguo para esta frase.

El origen de la frase tiene ya medio milenio de historia y se remonta a los tiempos de los Reyes Católico. Desde la Edad Media existía la Santa Hermandad que era algo así como un cuerpo de soldados que iban en cuadrillas y que debían velar por los delitos que se cometían fuera del recinto de las ciudades. Una especie de Policía de su época. Como precisa el Cervantes, "si no actuaban a tiempo, los malhechores quedaban impunes, por lo que su retraso llegó a ser objeto de crítica y lamento proverbial". El uniforme de la Santa Hermandad destacaba por un hecho: llevaban las mangas de color verde. De ahí que, cuando este cuerpo llegaba tarde a una situación delictiva, se utilizaba esta expresión irónicamente.

Según parece, era bastante habitual que este cuerpo policial llegase tarde a detener a los malhechores. Siguen considerados el primer cuerpo policial de Europa, pero parece ser que se habían ganado a pulso entre los ciudadanos la mala imagen. Sin embargo, existieron desde 1476 hasta 1834, cuando nación la Superintendencia General de Policía bajo el reinado de José Bonaparte.