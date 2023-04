Cuando Yoko Ono buscó una amante para John Lennon

De la relación entre Yoko Ono y John Lennon se han escrito miles de páginas y hasta famosos estribillos. Aunque la realidad no fuera tan palmaria como decían Def Con Dos, desde luego el grado de toxicidad de aquella unión amorosa era muy alto debido a las personalidades de sus protagonistas. Cuando los Beatles se separaron, Lennon pasó los períodos más oscuros de su vida. En el verano de 1973, tres años después del concierto en la azotea de Apple Records, abusaba del alcohol y las drogas, y atravesaba una gran crisis con Yoko Ono. Realmente, no se soportaban. Así que la japonesa tuvo una idea: buscarle a su marido una amante. Y ella misma se lo pidió a May Pang, la que era asistente personal de los dos artistas.

Cuando Ono le soltó la propuesta, Pang no daba crédito: «No puedo hacerlo. Es tu marido. Y es mi jefe». Era una locura, pero aceptó. Pang, de 23 años entonces, diez menos que Lennon, era descendiente de una familia china que montó una lavandería en Harlem y allí se crio y se aficionó al rock & roll. Por distintas casualidades entró a trabajar en la famosa discográfica neoyorquina de los Beatles. Tras su disolución, pasó a ocuparse de los asuntos artísticos y administrativos de John y Yoko. Era una chica humilde que había vivido en carne propia lo negativo que son los matrimonios concertados, como era el de sus padres. Y a pesar de todo, lo hizo. Para sorpresa de Lennon y Pang, la cosa funcionó. Pasaron 18 meses juntos, paseando por calles, parques y playas, y el músico recuperó la alegría. Viajaban a California, se dejaban ver en fiestas y clubes. Fue un tiempo feliz para el músico, que recuperó asimismo la amistad con su expareja Cynthia Powell y se acercó de nuevo a su hijo Julian. Publicó «Rock ‘n’ Roll», su disco de versiones. Mientras, Yoko Ono llamaba a Pang constantemente para saberlo todo. Al principio, era capaz de sobrellevarlo, pero sus celos iban en aumento cuando sabía de la recuperada felicidad de Lennon. Un documental que se acaba de estrenar en Estados Unidos, «Lost Weekend: a Love Story», cuenta, medio siglo después de aquello, lo sucedido por boca de su protagonista.

Y es que Pang, de 73 años, ha roto por primera vez su silencio sobre aquellos meses en los que fue la pareja de Lennon tras 25 años de insistencia de la realizadora del filme, Eve Brandstein, para que contase su versión de los hechos. Hubo, también, momentos turbios. El título del documental hace referencia a un suceso que Lennon protagonizó cuando fue expulsado de un bar de Los Ángeles por montar una escena. Este le dijo a la Prensa: «Bueno, fue un fin de semana de borrachera, nada más». Pang aguantó algunos episodios así y contó en un libro, «Loving John», todo aquello. También relata en el documental que su relación fue verdadera. Se amaron y fueron felices. Se mudaron juntos a un lujoso apartamento en Manhattan. Pero, un día, sin saber por qué, Lennon decidió volver con Yoko Ono. Pang sintió para siempre la pérdida, aunque mantuvo una relación de amistad y de confesora con el de Liverpool hasta el día de su muerte.