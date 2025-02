Deja de decir "spoiler": hay una bonita palabra en español que significa lo mismo

"Spoiler" es uno de los términos que más usamos en nuestro día a día, principalmente cuando hablamos de películas, series o libros, pero también de cualquier historia o narración. Aunque viene del inglés, es una palabra que se ha españolizado, y según la RAE, se usa en el sentido de "revelación de detalles de la trama de una obra de ficción". Y de hecho, aparece en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), pero la institución del lenguaje recuerda que hay una hermosa palabra en español (o castellano), que significa lo mismo y que demuestra que nuestro idioma es uno de los más ricos del mundo.

Los anglicismos son palabras que provienen del inglés y se han incorporado al español debido a la globalización y a la influencia de este idioma. La tecnología, la informática, la educación u otros sectores de la sociedad lo incorporan con frecuencia.

Más allá del famoso "spanglish" (de hecho, un término coloquial del inglés y que sería la fusión de "spanish" (español) con "english" (ingles)), lo cierto es que en nuestro día a día, al hablar incluso de forma accidental, usamos este tipo de palabras extranjeras.

Cómo sustituir la palabra "spoiler" en el español: destripe, un término del castellano significa lo mismo

Así, "spoiler" es un ejemplo de anglicismo, pero según la RAE, se recomienda usar en su lugar "destripe", que procede de la palabra "destripar" y que sería anticipar el desenlace de una historia a quienes no la conocen.

"El verbo español destripar es una alternativa a la expresión hacer spoiler, que se usa a menudo en las informaciones sobre cine y series de televisión para referirse a la revelación de una parte de la trama cuyo conocimiento puede arruinar el interés por el resto de la narración", explica Fundeu. Asimismo, recuerda que no se trata de una acepción reciente, puesto que "apareció por primera vez en el Diccionario de 1884".

Según explica Fundeu, a partir de esta palabra se puede formar otras como "destripamiento, que sería la acción y efecto de destripar" o "destripe, sustantivo bien formado que sigue el paradigma de sacar-saque o desmadrar-desmadre".

La RAE, no obstante, recuerda que también se puede emplear la adaptación de "spoiler" al español, ya documentada y que sería "espóiler", o su plural "espóileres". "Es una forma que tiene aún un uso minoritario, pero que está correctamente creada del mismo modo que escáner/escáneres, a partir del inglés scanner".

Por ejemplo, en lugar de decir la frase "no puedo decir más del argumento de este libro sin hacer un spoiler", conviene utilizar "no puedo decir más del argumento de este libro sin hacer un destripe". También podría ser "voy a destripar el argumento de este libro si sigo contando" o, algo menos frecuente, "no puedo decir más del argumento de este libro sin hacer espoileres".