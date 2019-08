Desaparece misteriosamente la obra de Banksy contra el Brexit

Conocida como “ciudad de los acantilados” y tras haberse constituido históricamente como el punto costero más cercano a la Europa continental, el enclave portuario de Dover se convertía hace un par de años en la insólita hoja en blanco con la que Banksy desplegaba una vez más todo su arsenal de creatividad y reivindicación. Esta vez, en contra del Brexit. El artista británico de arte urbano más polémico del último siglo escogía las grietas del edificio "Castle Amusements" de estructura estándar, que se asomaba por la esquina de una avenida para pintar las doce estrellas que componen la bandera de la Unión Europea añadiendo, en un ingenioso guiño político a los que se mostraban poco partidarios de la salida oficial de la Unión Europea la figura de un trabajador encaramado a una escalera partiendo con un buril una de esas constelaciones.

Ayer, la sorpresa de varios residentes del vecindario era mayúscula al enterarse de forma precipitada que el enorme gráfico convertido ya en un habitante más del barrio desaparecía de manera precipitada y misteriosa. De momento no se conocen los motivos exactos del desvanecimiento de la obra, pero teniendo en cuenta que la pintura amanecía cubierta de blanco y con numerosos andamios, diversas hipótesis apuntan a una posible venta del edificio por parte de los Godden, los actuales propietarios. Tanto es así, que pocos meses después de que esta creación se llevara a cabo, declararon que estaba buscando opciones para vender la obra de arte en una galería de Londres con la firme intención de destinar posteriormente las ganancias a obras de caridad.

Las reacciones en las redes sociales por parte de los usuarios no se han hecho esperar y multitud de mensajes incendiarios y lamentos generalizados han plagado las publicaciones de las últimas horas en las que se podían leer cosas como estas de un miembro de la comunidad de Facebook: "¿Por qué? No puedo entender por qué blanquearon esta obra maestra, es una tragedia absoluta". Mientras, un perfil en Instagram se mostraba afortunado por haber podido inmortalizar el mural desconociendo por completo que iba a dejar de estar en ese lugar; "Me alegro de haber capturado este original @banksyobra de arte antes de que fuera pintada: piense que es injusto que alguien decida arruinar la obra de arte de otro". Por el momento parece que Banksy guarda silencio mientras las costuras de la Unión Europea siguen comunicándose con gritos.