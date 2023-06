Descubre los errores ortográficos y gramaticales más comunes: así podrás evitarlos

A veces sin darse cuenta, debido a que está aprendido como de forma instintiva, cambiamos de género a los sustantivos, separamos letras que deberían ir juntas o no somos conscientes de que tenemos dequeísmo o laísmo. En esos casos lo mejor es consultar a la Real Academia Española.

Estos son los errores más comunes que comete gran parte de la población

Dequeísmo y queísmo

El dequeísmo y el queísmo hacen referencia al uso erróneo de la preposición 'de' delante de 'que' (dequeísmo) o a la ausencia de 'de' delante de 'que' (queísmo).

Es decir, hay personas que delante de 'que' ponen siempre 'de', lo que sería el dequeísmo. Por ejemplo, en vez de decir 'Carla me pidió que le mirara ropa en la tienda', algunos dicen 'Carla me pidió (de) que le mirara ropa en la tienda'.

Queísmo es lo contrario, pues a veces por no equivocarse, hay personas que no ponen el 'de' delante de 'que' cuando sí corresponde. Por ejemplo, en vez de decir 'Francisco se acaba de dar cuenta de que ha perdido el teléfono' dicen 'Francisco se acaba de dar cuenta que ha perdido el teléfono'.

Laísmo y leísmo

El laísmo y el leísmo es más común de lo que se suele creer. Un error bastante típico debido a que no es sencillo poner el pronombre correspondiente 'le', 'la' o 'lo' al plural de un sustantivo. Todo depende de si funciona como complemento directo (la o lo) o como complemento indirecto (le).

Es decir, el laísmo se refiere a cuando una persona pone el pronombre 'la' o 'las' cuando debería ir 'le' o 'les' en su lugar. Por ejemplo: lo correcto sería 'Le dije a Paula que llamara a María', sin embargo muchos dicen 'La dije a Paula que llamara a María'.

Con el leísmo pasa lo mismo, en vez de emplear otros pronombres como 'lo', 'la', 'los, 'las', usan para todo 'le' o 'les'. Por ejemplo, lo correcto sería decir 'Me he comprado este vestido, míralo', otros dicen 'Me he comprado este vestido, mírale'.

Usar coma delante de 'y'

La función de la conjunción 'y' es la de enumerar elementos, por ello, no tiene mucho sentido que antes de 'y' se escriba una coma. No obstante, hay gente que lo hace, bien porque no se da cuenta o bien porque cree que es correcto. Por ejemplo: 'Cristina, Jorge y Daniel han ido a tomar algo, y allí se han pedido tres refrescos'. Aunque separe enunciados distintos, delante de la 'y' no puede ir coma.

Expresiones en las que se separan o se juntan las letras

En este caso, no es lo mismo pronunciarlo que escribirlo. Pues hay palabras y expresiones que se pueden pronunciar bien pero que a la hora de escribirlas no saben si van juntas o separadas. Pasa lo mismo con aquellas palabras que llevan 'b' o 'v' o 'h'. A la hora de escribirlas no saben cómo es.

Ocurre, por ejemplo, con'sobre todo'. ¿Lo correcto es escribirlo junto o separado? Pues depende del uso que se le quiera dar. Si se quiere destacar una información, lo correcto es usar 'sobre todo' separado. Sin embargo, en este caso, 'sobretodo' junto también existe y su significado tal y como recoge la RAE es "prenda de vestir ancha, larga y con mangas".

Con 'aparte' o 'a parte' pasa lo mismo. No obstante, la manera correcta es 'aparte', toda la palabra junta. Puede funcionar como adverbio, adjetivo, sustantivo o preposición, pero sea cual sea su uso, siempre se escribe junto.

También ocurre con'sino' o 'si no'. En este caso dependerá del sentido que tenga la oración. Por ejemplo, si se quiere contraponer un concepto lo correcto es usar 'sino': 'El trabajo no lo hizo Carlos, sino Juan'. En cambio, se utiliza 'si no' en oraciones incondicionales. Por ejemplo: 'Iremos al cine si no te duermes'.