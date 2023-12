Disney perderá los derechos de Mickey Mouse en 2024

La icónica imagen de Mickey Mouse con sombrero verde y dirigiendo un timón de madera pertenece a "Steamboat Willie". Se estrenó en 1928, y se trata del debut de Mickey y Minnie Mouse en la gran pantalla, aunque meses antes apareciesen en una proyección de prueba. Esta cinta, la tercera de Mickey que se produjo y la primera que se distribuyó, corrió a cargo de Walt Disney, así como la icónica música fue arreglada por Wilfred Jackson y Bert Lewis. Ahora, la imagen que recordamos de ese Mickey primigenio y clásico, está a punto de pasar a formar parte de todos y cada uno de nosotros, ya no solo en términos emocionales. El icónico ratón pasa a ser de dominio público a partir de 2024, aunque con pequeños matices.

El cortometraje se estrenó en una época en la que en Estados Unidos los derechos de autor estaban regulados de la siguiente manera: el producto lanzado sería de propiedad exclusiva de su creador, en este caso Disney, durante los siguientes 56 años desde su creación. Tiempo después, la compañía presionó para extender este periodo hasta los 75 años, lo que finalizó en una batalla judicial que se resolvió con una prórroga hasta 2024.

"A veces se le llama de broma la Ley de Protección de Mickey Mouse", apunta Jennifer Jenkins, profesora de derecho en la Universidad Duke, "Disney no era el único que presionaba por la extensión, sino un grupo de tenedores de derechos de autor cuyas obras estaban a punto de pasar al dominio público, y se beneficiaron enormemente con los 20 años adicionales". El tiempo, no obstante, llega a su fin. El día 1 de enero el icónico personaje quedará libre de los derechos de autor de Disney, y pasará a domino público... a no ser que la gran compañía intente de nuevo luchar por su propiedad.

Con esto, caben destacar ciertos matices a esta liberación de derechos, y es que lo que pasa a ser "de todos" es la imagen de Mickey Mouse en "Steamboat Willie". Es decir, apunta Disney que "las versiones más modernas de Mickey no se verán afectadas por la caducidad del copyright de 'Steamboat Willie', y Mickey seguirá cumpliendo un papel protagónico de embajador global de Walt Disney Company en nuestras historias, atracciones en los parques o merchandising".