Dos grandes hablan de sexo, unen su sabiduría y nace una colección sin precedentes

Jesús Yanes a sus 90 años ha decidido reinventarse una vez más y las que le quedan. Se ríe cuando le comento que su exposición Arte de Amar con escenas de sexo, sin olvidarse de la homosexualidad, será la bomba, pero no le importa, es más, se ha puesto en contacto con alguna autoridad de la iglesia para invitarle a estar presente en el acto de inauguración de la exposición que se llevará a cabo el día 12 de septiembre en la Real Academia de las Artes de San Fernando de Madrid.

Jesús Yanes Alicia Romay

Con una chaqueta blanca impoluta, una insignia en la solapa y una hospitalidad de esas que se agradecen nos recibe en su casa de la calle Goya, en la sala redonda coronada con su colección Arte de Amar. Una muestra valorada en 4 millones que eso es lo de menos, porque lo importante de todo esto es el tema, un tema que como el mismo maestro orfebre Yanes declara: “Pensé que en el mundo en el que vivimos, en el que hay tanto sexo y no se habla nada más que de eso, hacer una colección sobre esto e intentar con unas escenas de sexo, suavizando el tema, tenía que hacerlo, porque no nos podemos olvidar lo que supone en el amor y para nosotros el amor es importante”.

Yanes (creada en 1861 en Malpica del Tajo, Toledo) es una empresa española de referencia en el mundo de la alta joyería y está especializada en el diseño, la fabricación y la distribución de piezas únicas de colección y por encargo; elaboradas con diamantes, oro blanco, piedras preciosas y perlas. Durante 160 años ha sabido mantener un perfecto equilibrio entre la artesanía y el lujo. En la actualidad está representada con Jesús Yanes como presidente de honor, acompañado de sus tres hijos.

Jesús Yanes ha sido reconocido como el más destacado joyero español del último medio siglo y es una de las grandes figuras que ha renovado la joyería en nuestro país.

P. ¿Cómo surge la idea de crear una colección con escenas sexuales y eróticas?

R. Fue muy difícil llegar a hacerla, porque, por parte de mis hijos, por ejemplo, por la parte de Jesús que es el mayor y de su esposa que son muy religiosos, era muy difícil hacer un planteamiento de esta naturaleza. También por parte de mis hijas y no te digo por parte de Manuela mi esposa.

El histórico joyero, cuenta en lo que se basó para la creación de estas piezas que se salen de lo convencional y que en los 160 años de historia de la joyería, este tema siempre fue tabú y no se había tocado de esta manera.

P ¿En qué se basó para hacer cada pieza, cada acto?

R. El que ha sido mi gran consejero para realizar esta colección, ha sido Luis María Anson, yo no comenté estos temas solo con mi familia, sino también con Luis María”.

P. ¿Dígame de donde nace la inspiración para la elección de los temas para crear las piezas “

R. Luis María me seleccionó por lo menos cincuenta poemas que me tuve que leer, poemas de Rubén Darío, Federico García Lorca, San Juan de la Cruz, Garcilaso de la Vega entre otros.

Sobre la segunda parte de la colección titulada Arsamandi, Anson escribe en el catálogo: “ Tras añadir a los mejores poemas de la historia de la literatura, el fulgor de sus esculturas en oro, plata y piedras preciosas, ha vuelto donde solía al culminar el Arsamandi II, que es un prodigio de sensibilidad, de buen gusto y de valoración del arte con el que se distingue su familia desde hace cinco generaciones” “Vita brevis, ar longa, occasio praeceps, experimentum periculosum, judicium difficile”-la vida es breve, el arte largo, la ocasión fugaz, el experimento peligroso, el juicio difícil- y el mismo Luis María Anson destaca: “Jesús Yanes ha realizado una propuesta intrépida sobre amor divino, al amor humano, el amor en la mitología, el amor erótico y el amor en la juventud del siglo XXI” .

Encuentro con Jesús Yanes Yanes

“La segunda parte de la colección a la que la hemos titulado Arsamandi , son piezas con escenas eróticas. El tema lo hemos cuidado mucho tanto así que hice algunas piezas que eran un poco porno y una vez que ya estaban hechas las anulé”. Jesús Yanes.

La colección es un conjunto de joyas escultóricas, copas, composiciones y esculturas con el amor como tema central, que en la exposición se articula y estructura en cinco fases: Amor Divino, Amor Humano, Amor y Mitología, Amor Erótico y su Diversidad y Amor en el diseño vanguardista.

Los títulos de las obras lo demuestran: El árbol del amor, Creced y multiplicaos, La copa de Safo, El rapto de Proserpina, Venus y Adonis, La roca del abrazo…

Diamantes, esmeraldas, jade, oro, plata, platino… son los materiales nobles que dan forma a estas piezas, muy figurativas, que robustecen la acción poética de versos escritos hace cientos de años. “La colección es un exquisito abrazo entre obras de alta joyería, escultura y el culto de la poesía intelectual”, explica Jesús Yanes.

Jesús Yanes especifica que él es la cuarta generación de esta histórica familia de joyeros “Yo no me he inventado nada, he recibido mucha información de mi padre y de mis tíos de lo que es el concepto de una joyería, y mis hijos y mis primos la tienen también, una educación sobre la calidad de los productos en los que queremos trabajar”.

Durante el recorrido expositivo, cada una de estas piezas va acompañada por poemas de plumas inmortales con el amor como telón de fondo. Lope de Vega, Quevedo, Baudelaire, Shakespeare... el amor de Lorca, o poemas selectos de Garcilaso de la Vega, entre otros. Así, los visitantes a través de paneles informativos pueden comprender, con la inteligencia de la poesía amorosa los antecedentes de esta exposición de Jesús Yanes.

La muestra podrá visitarse del 11 al 17 de septiembre en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Una colección valorada en más de cuatro millones de euros.