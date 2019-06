A las 4.00 de la mañana del día 6 de junio de 1944, 1,450 soldados, cuya mayoría no superaban los 20 años, comenzaban a llenar las lanchas. Los más tranquilos deseaban desde la borda de los barcos suerte a sus compañeros, pues iban a ser los primeros que pisarían la arena de Normandía. “Nos vemos en la playa”, decía uno de los estadounidenses, incluso alguno esperó que la próxima vez que cruzasen miradas sería en Berlín tras haber acabado con Hitler. Subieron a las lanchas y, entre temblores y mensajes de esperanza, “la oleada del suicido” se disponía a cruzar 23 kilómetros del Canal de La Mancha en dirección a la playa de Omaha. Para ellos, ya no había vuelta atrás: había comenzado el Desembarco de Normandía. Nervios y vómitos durante una espera que, mientras cruzaban unas aguas embravecidas, se basaba en la tensión y en el deseo de que la lancha se hundiera antes de llegar a la orilla. Durante el trayecto, el sonido de las bombas que caían desde el cielo se mezclaba con el mareo que el mal tiempo acechaba al Día D: se llegaron a levantar olas de hasta 1,80 metros de altura. “Un choque, una explosión y un estremecimiento. Un choque, una explosión y un estremecimiento. No tan rápido como lo digo, pero así de monótono”, recordaba Ronald Jesse, uno de los tripulantes encargados del bombardeo naval.