Eminem pierde un caso judicial millonario contra Spotify

La plataforma de música en streaming Spotify ha ganado finalmente un largo caso judicial en el que se le acusaba de transmitir la música del rapero estadounidense Eminem sin permiso.

Eight Mile Style, el representante del rapero inició el caso en 2019 aludiendo a que Spotify no tenía licencia para reproducir la música de Eminem.

Demandaron a la plataforma musical por cantidad de unos 35 millones de euros, con la justificación de que la estrella del hip-hop no recibió los pagos correspondientes por temas suyos como 'Lose Yourself' o 'Without Me', que fueron reproducidas en Spotify millones de veces.

Pero su gozo en un pozo. Un juez de Tennessee ha dictaminado que Spotify no es responsable de la cantidad económica no percibida por el rapero, a pesar de asegurar que la plataforma de streaming musical no tenía licencia para transmitir las canciones.

El tribunal también concluyó que, si Spotify fuera declarado culpable de violación de derechos de autor, cualquier multa tendría que ser pagada por Kobalt Music Group, que recaudaba regalías en nombre del representante de Eminem.

Este caso es un ejemplo cristalino de lo confuso que se ha vuelto el negocio de la administración de los derechos musicales en la era del streaming.