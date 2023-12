De los escritores que eludieron las purgas al infinito Giordano Bruno

Nuccio Ordine, hacia el infinito Giordano Bruno

El autor profundiza en la obra literaria de Giordano Bruno, poeta y filósofo italiano y responsable de «Del infinito: el universo y los mundos»

«El umbral de la sombra», de Nuccio Ordine ★★★★★

Por Diego GÁNDARA

Más de 400 años después de su muerte en la hoguera en el Campo de’Fiori de Roma tras un juicio sumario llevado a cabo por la Santa Inquisición, la figura del teólogo, filósofo, astrónomo, matemático y poeta italiano Giordano Bruno permanece como un emblema no solo de la libertad de pensamiento, sino también de un pensamiento en el que se unen lo profano y lo sagrado, lo terrestre y lo celestial, para dar cuenta de un universo múltiple e infinito. Lo que demuestra «El umbral de la sombra», donde el también italiano Nuccio Ordine (1958-2023), Premio Princesa de Asturias en y especialista en Bruno, se entromete en la obra literaria del autor de «Del infinito: el universo y los mundos» para analizar en profundidad los orígenes y el desarrollo de sus conocidas siete «obras italianas».

A partir de «Candelero», publicada en París en 1582 y escrita en «volgare», y siguiendo con los seis diálogos italianos, de entre 1584 a 1585, Ordine traza el itinerario filosófico de Bruno, que testimonia de manera ejemplar, dice, «sus intereses enciclopédicos» y la estrecha relación que existe entre la pintura, la filosofía y la literatura. En ese sentido –señala el autor– la obra italiana de Bruno es producto de un diseño filosófico coherente, de un proyecto que parte de «La cena de las cenizas» para culminar en «Furores».

Ordine desmenuza con pasión de entomólogo una obra que ha sido concebida, por un lado, para presentar una serie de temas relacionados con una nueva filosofía anclada en la idea de lo infinito. Y, por el otro, para mostrar que los vínculos del ser humano con el saber, con la naturaleza, con el cosmos y el universo pueden ser tan múltiples como variados. Una obra escrita, asimismo, en una lengua viva como el «volgare» de la época, más acorde, quizá, con esa nueva filosofía promovida por Bruno que por la pedantería del latín ilustrado de las universidades de entonces. Y enlazada a la existencia, a la palabra, al conocimiento del mundo y el infinito.

▲ Lo mejor

Sin caer en una erudición vacua y exclusiva, consigue hacer de guía en una obra compleja

▼ Lo peor

No hay nada que criticar de este libro, que cuenta con un prólogo esclarecedor de Pierre Hadot

Malas noticias para el más famoso club de jubilados

Richard Osman propone la aventura más delicada y dramática de toda la serie «El club del crimen de los jueves» en esta cuarta entrega

«El último en morir», de Richard Osman ★★★★

Por Lluís FERNÁNDEZ

En el cuarto libro de la serie «El club del crimen de los jueves», Stephen se da cuenta de que una nube le está borrando la memoria. El sentido del humor de Richard Osman se detiene en este capítulo para informar al lector que el Alzhéimer avanza. Malas noticias para los miembros del club de jubilados. En esta obra de «cozy mystery» tan importante como la intriga policíaca es el dibujo de los caracteres de los protagonistas. Cada uno con su personalidad diferenciada, se conjugan para investigar unos crímenes como si estuvieran jugando a los «Detectives». Mientras que a Mervyn una despampanante lituana llamada Tatiana le está haciendo «catfishing», una «estafa romántica» de muchas libras.

Todos ellos se entregan, con el típico sentido del humor inglés, a encontrar al asesino ante la incapacidad de la policía. Elizabeth, ex agente del MI6, cuida de Stephen y le pasa el testigo a Joyce, mientras que el psiquiatra Ibrahim recaba datos de los capos de la droga en sus charlas con la reclusa Connie. Esta aventura es la más delicada y dramática de las cuatro entregas. Entre bromas, aflora la sentimentalidad, que desvía la trama. Pero los hilos se reúnen y la acción se intensifica y no para hasta la brillante resolución final. Richard Osman ha prometido que tras el quinto título iniciará una nueva serie tipo «El código Da Vinci» con el estilo de Joyce. Lo que augura que se renovará próximamente con una intriga religiosa de misterio.

▲ Lo mejor

La ligereza de la escritura de Osman, tan divertida como sentimental

▼ Lo peor

Los diarios de Joyce, muy humanos pero que a veces distraen del relato principal

Enzensberger y los escritores que eludieron las purgas

El pensador alemán que fuera Premio Príncipe de Asturias realizó en este libro una serie de breves retratos de autores universales

«Artistas de la supervivencia. Viñetas literarias del siglo XX», de Hans Magnus Enzensberger ★★★

Por Toni MONTESINOS

Decía Hans Magnus Enzensberger (1929-2022) que la palabra «viñeta» proviene del francés «vignette» y que es el diminutivo de viña; en efecto, al comienzo designaba la variedad de la uva, pero también con dicho término podemos referirnos a «un tipo de retrato pequeño, especialmente apreciado en el siglo XIX, cuando se puso de moda pintar a las personas queridas en miniaturas ovales que a menudo se llevaban colgadas del cuello como un recuerdo o un talismán». Y eso es lo que pretendió el escritor alemán en «Artistas de la supervivencia» (traducción de Carlos M. Pina), perfilar las vidas y obras de una serie de autores, más de sesenta, que en muchos casos estuvieron en contextos totalitarios o sufrieron toda clase de oprobios por el hecho de ser judíos.

En este sentido, destacan los numerosos textos de contexto estalinista: Gorki, Pasternak y Ajmátova, o de aquellos, también afectados por regímenes totalitarios, que eligieron exiliarse, como Kadaré y I. B. Singer; sin embargo, el afán superviviente de estos no puede compararse con el de otros aquí convocados, caso de Pessoa, Breton o Arthur Miller, con lo cual el criterio homogeneizador de Enzensberger no se acaba de entender. En todo caso, se trata de viñetas sobre todo informativas. Por eso se echa de menos que el autor hubiera profundizado mucho más en su visión personal sobre tantas figuras sobradamente conocidas, como D’Annunzio, «un payaso contra su voluntad y, como todos los payasos, una persona triste», del que recomienda visita su casa en Gardone junto al lago de Garda.

Otra cosa distinta, aparte de ver cuáles fueron sus poetas favoritos, por ejemplo, Gottfried Benn, es hallar un aliciente a la hora de conocer brevemente la trayectoria de escritores muy poco conocidos para el lector español, como Ricarda Huch, Annette Kolb, Lu Xun, Alfred Andersch o Kôbô Abe, al igual que ver lo que le despertaron algunas personalidades del orbe hispano: Vallejo, Neruda, Paz, García Márquez y Cela, del que dice cosas como esta: «No sé por qué esta persona me resultaba tan antipática. No lo conocí nunca personalmente, ni él a mí. Nunca me hizo nada».

▲ Lo mejor

La propia selección de autores es atractiva y recorre los últimos ciento y pico años

▼ Lo peor

Las viñetas son muy breves y suelen dar una información bastante fácil de conseguir

Entre el fascismo italiano y una mujer combativa

La reedición de la excelente «Una esposa ejemplar» devuelve la vigencia a una obra sobre el empoderamiento de la mujer

«Una esposa ejemplar», de Alba de Céspedes ★★★★

Por Jesús FERRER

Alba de Céspedes (Roma, 1911- París, 1997) fue una excelente escritora un tanto olvidada en el ámbito literario español. Sus libros prácticamente descatalogados, una escasa atención académica y el descuido de la crítica especializada han motivado cierto injusto olvido de su obra. De culta y acomodada familia cubana, se iniciaría como escritora y periodista en Italia, donde su padre ejercía como embajador. En los años treinta y cuarenta su narrativa alcanzó una gran difusión, al tiempo que se consolidaba su firme compromiso antifascista. Fue también una reconocida autora teatral y escritora de guiones para radio, cine y televisión.

De entre sus novelas destaca «Una esposa ejemplar». La joven protagonista, en el contexto histórico del naciente fascismo italiano, es enviada por su padre a casa de unos familiares en un remoto ambiente rural para que adquiera una convencional educación femenina basada en el sometimiento matrimonial y la renuncia. Pero lejos de todo ello, se irá concienciando del derecho de la mujer a afirmar sus propios valores, adquiriendo una combativa mentalidad independiente. El suicidio por amor de su madre, su atracción por un intelectual antifascista y la inminente amenaza de la guerra mundial conforman un friso narrativo que incluye tramas melodramáticas, activismo político e intimismo psicológico. Elena Ferrante señala en su epílogo que este volumen forma parte de sus «libros de estímulo», obras que la afirman en la reivindicada condición femenina. A lo que cabe sumar una innegable excelencia literaria.

▲ Lo mejor

La combinación entre emancipación femenina y unos agitados entornos históricos

▼ Lo peor

Poco negativo se puede decir de esta novela de bien perfilados personajes y emotiva trama