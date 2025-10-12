Estrellas de Hollywood y excompañeras de reparto rinden homenaje a Diane Keaton

Excompañeras de reparto y diversas estrellas de Hollywood rinden homenaje a Diane Keaton, quien murió este sábado a los 79 años, con mensajes y recuerdos en sus redes sociales.

Bette Midler, quien compartió pantalla con Keaton en 'The First Wives Club' (1996), publicó en Instagram una foto en blanco y negro en la que la actriz aparecía con su icónico sombrero y traje de chaqueta.

"La brillante, hermosa y extraordinaria Diane Keaton ha fallecido. No puedo expresarles lo insoportablemente triste que me produce esto. Era divertidísima, completamente original y sin ninguna malicia ni la competitividad que uno esperaría de una estrella así", escribió Midler en su red social.

Actriz, directora y empresaria

La ganadora de un Óscar por la comedia de Woody Allen 'Annie Hall' (1977), directora de varias películas y empresaria de una marca de vino con su nombre, murió hoy, pero aún se desconoce dónde, cuándo falleció o la causa.

También le dedicó una foto y un mensaje en su Instagram, Kimberly Williams-Paisley, quien interpretó a la hija de Keaton en las películas de 'Father of the Bride' (1991, 1995 y 2020).

"Diane, trabajar contigo siempre será uno de los momentos más destacados de mi vida. Eres única, y fue emocionante estar en tu círculo por un tiempo. Gracias por tu amabilidad, tu generosidad, tu talento y, sobre todo, tu risa", escribió Williams-Paisley.

Corazón roto

La actriz Rosie O'Donnell dijo en sus redes sociales que la noticia de la muerte de Keaton le "rompe el corazón".

"¡Amor para sus hijos! ¡Qué estilo, qué gracia! La extrañaremos", anotó O'Donnell. Keaton se convirtió en madre soltera a los cincuenta años al adoptar a sus dos hijos, Dexter y Duke, en 1996 y 2001, respectivamente.

La actriz Elizabeth Perkins, por su parte, dijo en sus redes que Keaton era "un tesoro nacional, con estilo, gracia, inteligencia y un talento inmenso".

"Gracias por ser mi heroína moderna y mostrarle a una joven actriz lo que significaba ser valiente, autocrítica pero segura de sí misma, y ​​siempre abierta, audaz y valiente", escribió Perkins.