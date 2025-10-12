El gaditano David Galván sale del hospital tras el escalofriante percance en Madrid

David Galván ha sido dado de alta tras el violentísimo percance sufrido ayer en la plaza de toros de Las Ventas. El torero gaditano fue trasladado de urgencia al Hospital General Universitario Gregorio Marañón después de sufrir una cogida que le provocó un traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento y amnesia transitoria.

El incidente se produjo durante su actuación en la corrida de Madrid. Galván, visiblemente afectado, fue retirado del ruedo y atendido en primera instancia por el equipo médico de la plaza. Posteriormente, fue evacuado al hospital, donde pasó la noche en observación para descartar lesiones de mayor gravedad.

El parte médico confirmó un cuadro de politraumatismos, contusión en la cara posterior del hemitórax izquierdo y una lesión en la región frontoparietal derecha. Aunque la caída fue aparatosa y el torero perdió el conocimiento en el ruedo, los especialistas han descartado complicaciones neurológicas o internas tras las pruebas pertinentes.

El alta se ha producido una vez confirmada la estabilidad clínica del diestro, que continuará ahora su recuperación en casa. No se han comunicado plazos concretos para su vuelta a los ruedos, aunque todo apunta a que necesitará un tiempo prudente de reposo.

El percance ha servido como recordatorio del riesgo inherente a cada tarde de toros. Galván ha mostrado entereza en su evolución médica y ha agradecido las muestras de apoyo recibidas por parte del mundo taurino y su entorno más cercano.