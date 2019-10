El Festival de Sitges, tras diez días ininterrumpidos de jornadas cinematográficas -comenzó el pasado 3 de octubre y acaba mañana-, llega a su final. Dentro del palmarés, la película más galardonada ha sido la española "El hoyo", de Galder Gaztelu-Urrutia. Además de ser la Mejor Película por parte del jurado, ha recibido también el Premio del Público a la Mejor Película y a los Mejores Efectos Especiales, en este caso para Iñaki Madariaga. En el reparto, la cinta ha contado con Ivan Massagué, Antonia San Juan, Algis Arlauskas, Alexandra Masangkay y Eric Goode, entre otros. Un filme de ciencia ficción y thriller que trata un concepto que está de moda: la distopía.

Las diversas secciones contienen varios galardones diferentes, pero los más esperados y que, por tanto, pasan a la historia, son los pertenecientes a la Sección Oficial. Este festival ha contado con más de 30 películas dentro de dicha área, por lo que es muy difícil encontrar las que responden en su totalidad a los géneros fantástico y de terror. Abundan los thrillers o las películas francesas: desde la lejana "Rififi" (1955), de Jules Dassin, o los filmes con Alain Delon o Jean-Paul Belmondo.

El Festival ha sido completo: no solo por la cantidad y variedad de cintas, algunas mejores que otras, sino también por la actitud de un público respetuoso, difícil de encontrar en otras citas de este calibre. Un defecto, sin embargo, es el horario y el hecho de madrugar tanto para ir al cine a las 08:15 de la mañana. Asimismo, un absurdo del que se podría prescindir es el de esperar tres colas distintas. Ante esto, me mantengo en la idea que repito cada año: el Festival de Sitges es una cita que merece mucho la pena.

Palmarés del Festival de Sitges 2019:

SECCIÓN OFICIAL FANTÁSTICA

Mejor película: "El hoyo", de Galder Gaztelu-Urrutia.

Premio especial del jurado: "Adoration", de Fabrice du Welz.

Mejor dirección: de Juliano Dornelles y Kleber Mendonça Filho, por "Bacurau".

Mejor guion: Mirrah Foulkes, por "Judy & Punch".

Mejor actriz: Imogen Poots, por "Vivarium".

Mejor actor: Miles Robbins, por "Daniel isn't real".

Mejores efectos especiales: Iñaki Madariaga, por "El hoyo".

Mejor fotografía: Manu Dacosse, por "Adoration".

Mejor música: Dan Levy, por "J'ai perdus mon corps (I lost my body)".

Mejor cortometraje: "Polter", de Álvaro Vicario.

Mención especial: "Achoura" de Talal Selhami, y a las interpretaciones de Thomas Gioria y Fantine Harduion, los protagonistas de "Adoration".

PREMIO DEL PÚBLICO

'El hoyo', de Galder Gaztelu-Urrutia.

PREMIO DE LA CRÍTICA

Mejor película: 'Bacurau', de Juliano Dornelles y Kleber Mendonça Filho.

Mejor director: Galder Gaztelu-Urrutia, por 'El hoyo'.

PREMIO SECCIÓN PANORAMA FANTÀSTIC

Mejor película: 'Extra ordinary', de Mike Ahern y Enda Loughman.

ÓRBITA

Mejor película: 'Huachicolero', de Edgar Nito.

SECCIÓN NOVES VISIONS

Mejor película: 'Dogs don't wear pants', J-P Valkeapää.

Mejor director: Mattie Do, por 'The Long Walk'.

Mejor cortometraje: 'Lucienne Mange Une Auto', de Geordy Couturiau.

Mención especial: 'Hail Satan?' de Penny Lane, 'Jesus shows you the way to the highway' de Miguel Llansó y 'Nina Wu' de Midi Z.

PREMIOS MÉLIÈS

Mejor película: 'Adoration', de Fabrice du Welz.

Mejor cortometraje: 'Children of Satan', de Thea Hvistendahl.

PREMIO JURADO JOVEN

Mejor película: 'Bacurau', de Kleber Mendonça Filho.

Mejor película de animación: 'Ride your wave', de Masaaki Yuasa.